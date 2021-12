Boca Juniors: Macri criticó a Riquelme y apoyó una hipotética candidatura de Tevez

Mauricio Macri habló sobre la vida política de Boca Juniors (Foto: EFE)

Mauricio Macri lleva más de una década alejado en la formalidad de la vida política de Boca Juniors, pero eso no lo dejó afuera del círculo importante que piensa el futuro del club. Tras la salida de Daniel Angelici del cargo de presidente, la gobernabilidad xeneize cambió de color partidario después de muchos años. Con el desempeño de Jorge Amor Ameal en el cargo principal y la fuerte figura de Juan Román Riquelme en la vicepresidencia en el centro de su mirada, el ex Presidente de la Nación se mostró crítico.

“Digamos que hay cosas que escucho y que no me siento identificado. No me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona. Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente”, dijo Macri sobre el accionar de Riquelme en la directiva en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.

A fines de 1995, Macri llegó a la presidencia de Boca y se mantuvo en el cargo hasta mediados del 2008 cuando dio un salto a la vida política nacional con su desembarco en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Otras épocas: Macri como presidente de Boca Juniors y Riquelme como futbolista (Foto: NA)

Si bien su figura se alejó del Xeneize, siempre estuvo ligado al armado político de la entidad de La Ribera con el apoyo principalmente a la candidatura de Daniel Angelici en su momento. Ahora, su mirada parece estar puesta en el futuro de Carlos Tevez como directivo: “Lo imagino participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca. apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo mas responsabilidades”.

En esa línea, también agregó: “Yo siempre lo he acompañado. Le tengo un afecto especial, como a la mayoría de los que jugaron conmigo. Martín, Guillermo, el Negro. Algunos eligieron desde la dirección técnica, otros desde la dirigencia. Bienvenidos. Siempre entendiendo que a esa pasión hay que agregarle un cierto orden, una cierta racionalidad, como lo hicimos durante nuestros 12 años en Boca”.

"Lo imagino participando en el futuro inmediato en la política de Boca", dijo Macri sobre Tevez (Foto: Presidencia)

Durante las últimas semanas, el Apache había brindado una extensa entrevista en la que se animó a hablar de su futuro político: “No me imagino volviendo como nada. Llevo un año haciendo el curso de técnico un año, voy a hacer un coaching, voy viendo y observando qué realmente quiero. Mi representante me dijo que lo acompañara a manejar jugadores pero le dije que me dejara tranquilo. Cuando sienta la necesidad de hacer algo, me prepararé y haré todo lo posible. Sea para jugar, ser técnico o dirigente. Hoy no sé decirlo porque no lo siento”.

“Si tengo un proyecto para ser presidente, lo muestro. Pero no sé si estoy preparado para meter los pies en el barrio de la política, no quiero improvisar. El Tano (Angelici) es mi amigo, simple. Lo que haga con la política de Boca es toda responsabilidad de él, no mía. Si el día de mañana mi corazón me lo dice y me decido a ser dirigente, lo primero que haré es prepararme porque no voy a dejar que me maneje nadie. No quiero ser un títere. Si estás, es por convicción y tener las cosas claras. No para que te usen porque ven alguna posibilidad de ganar. ¿Si dan los tiempos para integrar alguna lista en las elecciones en 2023? Sí, los tiempos dan. Después hay que ver si estás preparado o no”, agregó.

