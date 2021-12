River se mueve en el mercado de pases: cómo está la situación de Juanfer Quintero y Emanuel Mammana

Marcelo Gallardo busca armar el plantel de cara a la próxima temporada (Nicolás Stulberg)

Si bien la temporada no terminó y la prioridad en River Plate pasa por la final del Trofeo de Campeones de este sábado, desde las 21.10, ante Colón de Santa Fe en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la secretaría técnica y Marcelo Gallardo comenzaron a moverse de cara al próximo mercado de pases.

En la lista confeccionada por el Muñeco aparece un hombre por línea. Los puestos que tratarán de reforzar son los de marcador central, mediocampista de contención, volante creativo y un delantero. Dos de las opciones que parecen más factibles por estas horas son las de Juan Fernando Quintero y Emanuel Mammana.

Juan Fernando Quintero busca salir del fútbol chino (Instagram: juanferquinterop).

La opción del colombiano ilusiona a los hinchas, ya que es uno de los héroes de la épica victoria ante Boca en la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Más allá del coqueteo público del colombiano en sus redes sociales, Infobae anticipó que la chance de que vuelva a ponerse la banda cruzada en el pecho es real y concreta. El volante quiere regresar y le pidió a su círculo íntimo que comience el “operativo retorno”.

La opción más viable por estas horas para salir del Shenzhen Football Club de China es mediante un préstamo. Aunque los asiáticos pagaron un monto cercano a los 10 millones de dólares por su ficha y le hicieron un contrato hasta fines de 2023, una deuda con el futbolista podría abrir una ventana para su salida.

Otro factor por el que el mediocampista añora estar nuevamente bajo el mando de Gallardo es que jugar en River Plate lo acercaría a la selección de Colombia, la cual puja por sellar su boleto al Mundial de Qatar 2022 (aparece en la cuarta posición en la tabla de las Eliminatorias de la Conmebol a falta de cuatro compromisos).

Sin embargo, más allá del deseo del deportista, lo cierto es que esta operación no podrá cerrarse antes de la finalización de Súper Liga China, la cual culmina el 3 de enero (su equipo recibe al Beijing Guoan). “Estamos esperando, está en pleno torneo”, le confiaron a este medio desde su entorno.

Vale destacar que la Federación decidió pausar el torneo durante casi dos meses para darle prioridad a la selección de China, la cual intenta volver a clasificar a un Mundial luego de su estreno en una cita máxima en Corea-Japón 2002. Producto de este parate, Juanfer solamente disputó 16 partidos con su equipo, en los que marcó un gol (ayer, ante el Changchun Yatai) y brindó cinco asistencias.

Emanuel Mammana no cuenta con rodaje en Sochi (Grosby)

“Cuando tenga la posibilidad no lo pensaré dos veces. El año que viene quedo libre. Rechacé algunos contratos para tener la posibilidad de volver. Ojalá Dios quiera. Se hace un poco difícil estar afuera. El cariño y amor que tiene el club, y el momento lindo que tiene River, me gustaría tener esa oportunidad”. Las palabras que esbozó Mammana al llegar a Argentina para disfrutar de unas vacaciones llegaron de manera directa a los corazones de los simpatizantes del Millonario.

El marcador central, que a mediados de julio de 2016 emigró a Europa para jugar en el Olympique Marsella de Francia, no se encuentra a gusto en Rusia y no vería con malos ojos retornar. Tiene contrato con el Zenit de San Petersburgo hasta junio del próximo año y no cuenta con los minutos que desea en el Sochi, donde actualmente se encuentra cedido a préstamo.

Por lo que pudo averiguar Infobae, hubo sondeos desde Núñez para intentar repatriarlo y serán vitales las pretensiones de los europeos para romper su vínculo antes de tiempo. “Dependerá de los rusos, pero confiamos en que se puede hacer”, confesaron desde el entorno del futbolista. No obstante, la última palabra la tendrá Marcelo Gallardo.

Aunque tuvo acción antes del receso (ingresó al inicio del segundo tiempo en la victoria por 3-0 ante Spartak Moscú), Mammana actualmente no es prioridad en Sochi, donde solamente disputó 5 partidos. En ninguno fue titular y sumó un total de 65 minutos.

