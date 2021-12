“Hubo un acercamiento con River Plate”: El futbolista extranjero que tendría apuntado Marcelo Gallardo

Fabián Ángel juega en el Junior de Barranquilla y enfrentó a River Plate en la fase de grupos de la Copa Libertadores (@Fabian_angel16)

El mediocampista colombiano Fabián Ángel, de 20 años y que milita en el Junior de Barranquilla, reconoció que hubo un interés de River Plate y mostró sus ganas de jugar en el último campeón del fútbol argentino. “Me encantaría ir a River, es de los más grandes de Sudamérica. Sería muy feliz con representar a un club como River”, señaló el volante en diálogo con Radio Colonia.

Ángel tiene 20 años, se desempeña como volante central y es una de las promesas del fútbol colombiano. En 2020 se incorporó a Junior y tres años antes había sido convocado al Sudamericano y al Mundial Sub-17, con la particularidad de que hasta ese momento no había firmado contrato profesional con ningún equipo.

Su gran rendimiento con la Selección Colombia le permitió firmar con el Barranquilla Fútbol Club, donde jugó entre 2018 y 2020. Luego, pasó a Junior de la misma ciudad, donde fue campeón de la Superliga el año pasado, y entre ambos equipos lleva más de 100 partidos como profesional. Además del título con Junior, se consagró en los Juegos Bolivarianos 2017 y en la Copa SBS de Japón 2019, una competencia que realiza la Prefectura de Shizuoka, Japón.

@Fabian_angel16

“Puedo jugar como interior o volante más retrasado. En Junior de Barranquilla tuvimos una buena temporada, me recuperé del COVID-19 y pude volver a mi nivel. Creo que (Matías) Kranevitter es un jugador que se asemeja mucho a mi juego y uno de los que más vi cuando estaba en River”, indicó el juvenil volante.

Ángel deslizó otro deseo: “Ser dirigido por Gallardo sería un privilegio, sería muy importante para mí en el tema de aprendizaje”. A su vez, reconoció que el club de Núñez inició contactos con su representante: “Mi agente me dijo que hubo un acercamiento con River. Tengo contrato con Junior hasta 2023. Ojalá se me dé la posibilidad de estar allá. Teo (Gutiérrez) me contó mucho de River acá en Junior, me dijo que es un gran club”.

Fabián Ángel jugó frente a River Plate en la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2021, donde le tocó permanecer en el banco en el duelo llevado a cabo en el estadio Monumental y luego pudo disputar casi media hora en la vuelta en Colombia. Habrá que aguardar si en los próximos días prosperan las negociaciones, no solo por Ángel sino también por los últimos nombres que entraron en la consideración de Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, el manager del Millonario. Entre ellos, Juan Fernando Quintero.

En este punto, un dato no menor es que Paulo Díaz, David Martínez, Nicolás De la Cruz y Jorge Carrascal son los cuatro extranjeros con los que cuenta el club actualmente, por lo que en caso de que llegue Juanfer, se habrá completado el cupo de los cinco que pueden firmar planilla, aunque cada club podrá sumar a un sexto futbolista en su plantel.

