Jorge Brito asumió como nuevo presidente de River Plate: “Es el día más importante de mi vida”

Jorge Brito, nuevo presidente de River. A su lado: Matías Patanian e Ignacio Villarroel (@RiverPlate)

En el SUM del Monumental, a las 18.30, se hizo oficial el traspaso de mando. Tras 8 años de mandato de Rodolfo D’Onofrio, Jorge Brito asumió como nuevo presidente de River Plate. Sus principales laderos hasta diciembre de 2025 serán Matías Patanian (vicepresidente primero) e Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo).

“Es un día muy importante, tal vez el más importante de mi vida y el que soñé siempre. Hace 35 años recibí mi primera camiseta, el día del primer y único título Intercontinental. Por eso felicito al ‘Beto’ Alonso que está acá”. Con esas palabras, el flamante mandatario comenzó su discurso. Uno de los momentos más emotivos dentro de su alocución fue cuando recordó a su padre, Jorge Horacio, fallecido en noviembre del año pasado en un accidente de helicóptero. “Papá, por haber confiado siempre en mí, por haberme guiado de chico, permitido equivocarme, por enseñarme las cosas más esenciales de la vida: ser buena persona, el valor de tener un trabajo y el valor de intentar hacer ese trabajo con gusto”.

Rodolfo D'Onofrio recibió una plaqueta por parte de Jorge Brito (@RiverPlate)

Brito, que fue la mano derecha de D’Onofrio durante sus dos mandatos, aprovechó la oportunidad para agradecerle su forma de conducir el club. “Quiero agradecerte, Rodolfo, por haber confiado en mí hace ocho años. Siempre me permitiste haber sido franco y dejaste que todos tengamos nuestro punto de vista en la mesa. En ocho años no hubo ni siquiera una abstención de la mayoría de la CD”, esbozó.

En la lista de agradecimientos también figuró Marcelo Gallardo, quien se hizo presente y ocasionó un pequeño revuelo cuando el público se dio cuenta de su participación. “Quiero agradecerte por habernos permitido desde la Comisión Directiva tener siempre un diálogo honesto con vos y siempre pensando en lo mejor para la institución. En desafiarnos siempre a salir de la zona de confort. Has logrado en todo este tiempo formar no solamente a muchísimos futbolistas sino también a muchísimas personas”. Sus palabras también se hicieron extensivas a Enzo Francescoli, a quien le confesó admiración por su templanza y por la búsqueda constante de los consensos.

El sentido abrazo de Jorge Brito con Rodolfo D'Onofrio (@RiverPlate)

El directivo también despertó carcajadas al manifestar que “les pido que cada uno les deje una foto suya a su familia para que sepan quiénes son y no se olviden de ustedes. Avisen en sus trabajos que solo por cuatro años no van a estar presentes, pero después van a volver como siempre”.

“Tenemos una deuda con el socio en la infraestructura del estadio y vamos por más”, cerró el presidente, dejando en claro que la Etapa 2 de las reformas en el Monumental será un punto central dentro de su gobierno.

Al inicio del evento, donde estuvieron los ex futbolistas Enzo Francescoli (manager del equipo), Beto Alonso y Pato Filliol, el encargado de tomar el micrófono fue Rodolfo D’Onofrio, quien le agradeció al ex senador nacional Esteban Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), por su gran discurso en el Congreso, lo que provocó una ovación de pie por todos los presentes.

En esta oportunidad contó una infidencia y explicó por qué acudió al River Camp: “Mi corazón hoy me despertó a las 5 de la mañana. Quería llegar a horario para saludar a este fenómeno que se llama Marcelo Gallardo, a todo su equipo y a los jugadores de River. Para decirles gracias, no solo por haber ganado todo lo que ganaron, sino por la forma, las maneras, los valores que demostraron permanentemente a través de estos años”.

“Brito me demostró que es un joven que tiene mucho lugar como para estar diciendo ‘quiero ser el uno’. Me acompañaste todo este tiempo respetando la función que te tocaba y eso es un ejemplo que quiero marcarlo, porque no todo el mundo tiene esa actitud de humildad, de hacerlo y cumplirlo”, concluyó.

Así quedó conformada la nueva comisión directiva de River Plate:

PRESIDENTE: JORGE BRITO

VICEPRESIDENTE 1°MATÍAS PATANIAN

VICEPRESIDENTE 2°IGNACIO VILLARROEL

VOCALES TITULARES: CLARA D’ONOFRIO, STEFANO DI CARLO, ANDRÉS BALLOTTA, JUAN ALBISTUR, IGNACIO AMUI, CAROLINA AVALIS, EDUARDO BARRIONUEVO, GABRIELA CENÓZ, GABRIEL DI GIROLAMO, FEDERICO FERREYRA, AGUSTÍN FORCHIERI, LUIS LANDONI, MARCELA MALLET, SEBASTIÁN PÉREZ ESCOBAR, SANTIAGO POBLET, IGNACIO SAAVEDRA, MARIANO TARATUTY, RODRIGO DASKAL, VERÓNICA VILLAR, MATÍAS BARREIRO, SERGIO OÑATE y DIEGO LOMBRAÑA

VOCALES SUPLENTES: JUAN LAVIGNOLLE, RAMIRO ÁLVAREZ, CRISTIAN PAFUNTO, VALENTÍN DÍAZ GILLIGAN, HERNÁN VÁZQUEZ, JUAN GALLO, ANTONIO PRIEGUE, MARCELO CASSIA, CARLOS GRASSI, GABRIELA RODRÍGUEZ, ESTEBAN MILANO, PABLO DEL PRETTE, PAULA CLEMENTI y PABLO COELHO

FISCALIZADORES TITULARES: GUSTAVO MARANGONI, FAVIO ASSAD, GUILLERMO LAJE, PABLO PALOMBO, PABLO SCIOLLADI, ANA PATERNO, JORGE BRIZUELA, SUSANA GIL, PABLO ARFARAS y JUAN ZACARÍAS

FISCALIZADORES SUPLENTESNORBERTO ÁLVAREZ, MATÍAS SANTÁNGELLO, SEBASTIÁN PIACENTINI, SILVIA CORTÉS, JORGE MASTRICOLA y CARLOS MOSQUERA.

