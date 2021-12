El mensaje de Juan Martín del Potro que ilusionó a sus fanáticos: le puso fecha tentativa a su regreso al circuito

La publicación de Del Potro que generó la reacción en redes de la cuenta del Argentina Open

A los 33 años, Juan Martín del Potro no claudica detrás de su sueño de volver al circuito. Luego de su último paso por el quirófano en marzo, para atravesar una nueva intervención en su rodilla derecha, la Torre de Tandil continúa con su puesta a punto, probándola, con el deseo de regresar al circuito tras dos años de ausencias por los problemas físicos.

Pues bien, en ese contexto, Delpo dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que encendió a sus fanáticos. “Sigo entrenando con todo, tengo días mejores que otros pero siempre con la esperanza de regresar a la cancha a principios del año que viene. Sería muy especial volver en Buenos Aires y luego también jugar en Río. Trabajo con la ilusión y el esfuerzo como ustedes saben para que podamos vernos acá. En las próximas semanas les iré contando como evoluciono”, rubricó sus palabras, que rápidamente recogió la cuenta del Argentina Open, ante la chance de tener a Juan Martín como uno de sus grandes atractivos: “¿Quién tiene ganas de ver a Delpo en febrero?”.

Según pudo averiguar Infobae, más allá de los lógicos vaivenes que describió el tenista en su posteo, la evolución tanto física como en los entrenamientos es positiva. Al paso a paso le faltan varias fases, como una pretemporada, pero el panorama no deja de ser auspicioso. En septiembre, por caso, para bañarse de fervor, Del Potro pasó por el US Open (Grand Slam que ganó en 2009), y ohasta se dio el gusto de jugar con una leyenda como John McEnroe.

“Un poco decidí venir para terminar de recargar energías, sumar buena onda y hacer esta etapa final de la recuperación” dijo entonces. “Me llena de ilusión la potencia de mis golpes. Si la pierna me responde voy a volver”, le confesó el argentino a José Luis Clerc luego del encuentro. Ya entonces, la chance de que su retorno se diera en Argentina era una posibilidad latente.

Su última presentación se produjo el 19 de junio del 2019 cuando venció al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s, un torneo sobre césped que sirve como preparación para Wimbledon. Si bien Delpo superó a su rival por 7-5 y 6-4, a poco de terminar el partido se resbaló y se lesionó nuevamente su rodilla. En esa misma zona había sufrido una lesión en octubre del 2018 en el Masters 1000 de Shanghai.

Por la rebelde lesión en su rodilla derecha, en total, pasó por cuatro intervenciones: Barcelona en 2019, Miami en enero del 2020, en Suiza durante agosto del 2020 y en Chicago en marzo del 2021. Luego de la última operación, se había terminado su sueño de poder estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que no pudo asistir debido a que no se encontraba plenamente recuperado para competir. La baja lo afectó, no solo por no estar en la máxima cita del deporte, sino también porque era un fecha que se había propuesto para un eventual retorno.

Ahora surge un nuevo horizonte. El ATP 250 de Buenos Aires se desarrollará entre el 5 y el 13 de febrero de 2022 en el BA Lawn Tennis Club. Y el Río de Janeiro Open, que Delpo también menciona, es una semana después: del 12 al 20/2. ¿Será en su hogar el regreso formal a la competencia?

SEGUIR LEYENDO: