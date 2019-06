"Como se imaginarán, es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto. No me lo esperaba ni un poco. No sé lo que va a pasar más adelante. Ojalá que pueda recuperarme bien y que pueda volver a tener salud en mi rodilla. Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé. Seguramente, durante mi recuperación voy a tener las cosas un poco más claras y voy a saber para qué estoy más adelante", declaró el propio deportista en sus redes sociales horas antes de ingresar a la clínica.