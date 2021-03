“La definitiva”: la alentadora publicación de Juan Martín del Potro tras una nueva operación en su rodilla

El posteo de Juan Martín del Potro (Instagram).

Luego de ser operado por tercera vez en su rodilla derecha, Juan Martín del Potro hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde solo escribió dos palabras y sentenció “La última”. El tenista ayer hizo el anuncio de esta intervención y espera poder estar en condiciones para disputar en Tokio su su tercer Juego Olímpico. El tandilense no juega desde mediados de 2019 y tiene por delante un gran desafío que es llegar a la gran cita del deporte.

Fue intervenido por el doctor Jorge Chahla, en los Estados Unidos, en una clínica de Chicago. En el posteo de la mencionada red social aparece Delpo en su cama tras la cirugía con el pulgar derecho hacia arriba y se lo ve sonriente, con una buena actitud de cara a lo que viene.

La Torre de Tandil asumió pasar otra vez por el quirófano sólo porque por el anhelo de disputar los JJ.OO del Tokio que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto. Si no hubiese estado por delante este evento no se habría operado. Así lo manifestó en la previa de la entrega de los Premios Konex donde fue galardonado con el Konex de Platino.

“Yo creo que este es mi año. Los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Si no se hubiese postergado para este año, quizá mi presente sería distinto. Tengo eso entre ceja y ceja, y por más que el cuerpo se vaya poniendo grande, me siento con el ánimo de afrontarlo y lo sigo intentando”, sostuvo el tandilense en esa oportunidad.

Del Potro anuncia una nueva operación

Sus experiencias en Londres 2012 y Río 2016 lo deslumbraron al jugador de 32 años, quien en el evento británico fue el primer tenista en lograr una medalla como individual masculino al ganarle la de bronce a Novak Djokovic. En Brasil obtuvo la de plata tras perder en la final ante Andy Murray.

Juan Martín también se vio muy afectado por el fallecimiento de su padre el pasado 11 de enero y lo mencionó en el posteo de ayer: “No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’”, dijo muy emocionado y reconoció el apoyo de la gente: “Sentí la fuerza que me mandaban desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza”.

Cabe recordar que su último partido profesional fue el 19 de junio de 2019 en el verde césped de Queen’s y desde ese momento se enfrenta a sus lesiones de muñecas y rodillas con un total de ocho operaciones. De poder recuperarse y conseguir una rehabilitación en tiempo y forma, del Potro también aspira a poder estar luego en el Abierto de los Estados Unidos que se llevará a cabo el 30 de agosto al 12 de septiembre.

Juan Martín del Potro en acción en Queen's, en junio de 2019 (Reuters/Tony O'Brien).

El tandilense estuvo en el quinto puesto del ranking de la ATP en 2009, 2013 y 2019 y su posición actual es la 173. Ganó 22 títulos de la ATP, entre ellos el US Open de 2009 cuando derrotó en la final a Roger Federer. Otro de sus hitos fue haber integrado el único plantel que ganó la Copa Davis para la Argentina, en 2016.

Juan Martín inicia un camino de recuperación para poder volver cuanto antes a las canchas y poder disfrutar del deporte que lo apasiona. El operativo retorno ya está en marcha y los Juegos Olímpicos son su gran meta.

SEGUIR LEYENDO