11 frases de Rodrigo De Paul: la videollamada con Messi tras el Balón de Oro y por qué Argentina es candidato a ganar el Mundial

De Paul aseguró que la Argentina es candidato a ganar en Qatar

Rodrigo de Paul se ha convertido en una de las piezas claves de la Selección, tanto dentro como fuera de la cancha. Tanto sus intervenciones en el mediocampo como los vínculos que ha entablado en el vestuario han sido fundamentales para la consagración de la Argentina en la Copa América y este miércoles, hizo un balance sobre lo que ha vivido en ,los últimos meses con el combinado nacional.

En diálogo con F90 el programa de ESPN, el futbolista del Atlético de Madrid destacó lo cómodo que se siente jugando con la camiseta albiceleste: “Con la selección nunca estás cansado, nunca te falta el aire, nunca te duele nada, es mágico”.

En este sentido, enalteció la figura de Lionel Scaloni, entrenador que le abrió las puertas del seleccionado: “Para mí él es súperimportante, me dio la posibilidad de ponerme la camiseta de la Selección, creyó en mí en momentos en donde era normal la duda. Él nunca dudó sobre lo que yo le podía dar al equipo y al plantel. Todo lo que armó es admirable, cómo encajó las piezas para que hoy seamos un grupo que funciona a la perfección”. De Paul hizo hincapié sobre todo en el grupo conformado: “Él nos puso a cada uno en el lugar. Fue impresionante cómo armó el grupo. Para conseguir lo que conseguimos la convivencia y el respeto es lo más importante”.

Según su mirada, el combinado nacional parece haberse convertido en un club en el que todos los futbolistas se llevan de la mejor manera. Justamente eso hace que sea doloroso ver cómo algunos se quedan fuera de los partidos por las decisiones lógicas del cuerpo técnico: “Esa es la parte fea de todo esto. Nosotros en las últimas convocatorias fuimos 30 y pico... y entrenamos todos jugadores importantes y el día del partido hay 6 o 7 pibes que no se cambian y eso ya es difícil”. Pero, destacó: “No hay uno que tenga mala cara. Todo eso hace que no sea tan duro ver quién se queda afuera, porque el que se muere de ganas de entrar sabe que suma también desde ese lado”.

Desde su llegada al seleccionado, el ex Racing ha podido conformar un grato vínculo con Lionel Messi: “Su imagen es bastante imponente, pero cuando lo conocés... Yo me levanto a la mañana y él te dice, ‘¡Eh botón! Poné el agua’, entonces ya forjas otra relación. De a poquito fuimos rompiendo todas esas barreras que nos permiten hoy hablar con él como hablo con un amigo”.

De Paul contó que le dijo a Messi después de ganar el séptimo Balón de Oro

En este punto explicó que fue clave la personalidad de La Pulga: “Cuando tiene momentos de tranquilidad él los quiere disfrutar con las cosas simples y se dio que a nosotros también nos gusta eso”. Así puso como ejemplo los partidos de truco en las concentraciones o las caminatas tomando mate por el predio de Ezeiza. Además, reveló una conversación que tuvo hace unos días con el jugador del PSG: “Le hago una videollamada y le digo ‘Cómo vas a ganar 7 Balones de Oro, te volviste loco’, y nos reímos”.

Consultado sobre si la Argentina es candidata a ganar el Mundial, no dudó: “Sí, yo creo que tenemos un gran plantel y un gran grupo. Es difícil no ilusionarse después de haber ganado la Copa (América), tener a Leo, llevar tantos partidos sin perder... El fútbol es mucho de la cabeza, nosotros entramos a la cancha sabiendo que nos va a ir bien. Falta mucho, pero esperemos llegar al Mundial con este nivel de confianza”.

De Paul, quien brilló en el Udinese durante cinco años hasta la temporada pasada, fue fichado por el Atlético de Madrid en el último mercado de pases. Por eso, ahora tiene la posibilidad de ser dirigido por Diego Simeone, con quien suele tener varias charlas en la semana: “Hablamos de la selección, en los momentos que se puede, porque la dinámica es dura acá y jugamos cada tres días. Al Cholo lo admiro como técnico, pero le admiro la pasión. Si todos pusiéramos esa pasión en todo, sería muy dificil que nos fuese mal. Él labura de lunes a lunes, siempre cerca, encima, te pide que no aflojes”.

Con respecto a sus diálogos con el técnico, no quiso dar demasiado detalle, pero reveló: “En algunos momentos yo le pregunto de la Selección. Él mira todos los partidos. Me describe los 90 minutos, todo lo que pasó. Es un hincha a morir de la selección argentina. Hablamos de la época que vivió él, de cómo le tocaba desenvolverse en los vestuarios y a mí me gusta todo eso”. Es que De Paul admitió que le gustaría en el futuro convertirse en una voz de mando en el vestuario de la Argentina: “No se si líder, pero sí ser una persona que se escuche y que los compañeros le crean y que sepan que pueden confiar”.

