La batalla de Manchester por la joya de River: City y United tienen en la mira a Julián Álvarez

Julián Álvarez, con sólo 21 años, acapara la atención de todo el planeta y parece ser una cuestión de tiempo su desembarco en el fútbol europeo. El máximo goleador y flamante campeón de la Liga Profesional es seguido de cerca por los principales clubes del Viejo Continente.

Los últimos en sumarse a la carrera por contratarlo, según Calciomercato, son nada más ni nada menos que Manchester United y Manchester City, provocando una disputa entre los dos clubes de la ciudad. Los Diablos Rojos, que pese al regreso de Cristiano Ronaldo vienen realizando una irregular temporada (despidieron a Ole Gunnar Solskjær) buscan continuar con su renovación en ofensiva, ya que en junio dejarían libre al experimentado uruguayo Edinson Cavani.

Los Ciudadanos, por su parte, son los vigentes campeones de la Premier League y en la actual temporada figuran en la segunda colocación, a sólo un punto del líder Chelsea. Los dirigidos por Pep Guardiola, desde la salida del Kun Agüero, no suelen utilizar a un centrodelantero clásico en sus esquemas; por lo que el oriundo de Calchín podría calzar a la perfección.

El punta, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2022, es la gran figura del equipo conducido por Marcelo Gallardo: convirtió 17 tantos en sólo 19 presentaciones y brindó 9 asistencias. Sus números son top a nivel mundial, ya que lo colocan entre los mejores Sub 21 del planeta, compitiendo codo a codo con nombres de la talla del noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, los ingleses Phil Foden (Manchester City) y Jadon Sancho (Manchester United y el serbio Dusan Vlahovic (Fiorentina).

Álvarez, que también es una pieza habitual dentro de las convocatorias de Lionel Scaloni en la selección argentina, tiene una larga lista de pretendientes; pero desde River advierten que sólo lo dejarían en caso de percibir los 20 millones de su cláusula de rescisión en un pago.

Uno de los principales interesados sería la Juventus, entidad que envió emisarios a Buenos Aires para seguirlo de cerca y que estaría dispuesto a ofrecer unos 15 millones de euros, más 10 millones de la moneda europea en bonos, los cuales califica como de fácil alcance. Otro que comenzó a moverse en las últimas horas es el Inter, ya que consideran que podría formar una dupla letal junto a su compatriota Lautaro Martínez. La prensa italiana, incluso, habla de un posible trueque, el cual incluiría al chileno Alexis Sánchez (jugó en Núñez y ganó un título local) como parte de pago. En la Serie A tiene a otros dos pretendientes: Milan y Fiorentina.

La opción de la Araña también aparece en el radar del Real Madrid, club en el que hizo una prueba en a los 11 años), Ajax de los Países Bajos y Bayer Leverkusen.

“Lo acompaño en este momento, el cual está en gran forma futbolística. Eso genera todas las repercusiones que tiene, de ser un jugador buscado y deseado. Trato de acompañarlo como corresponde. No hay que tener ningún tipo de cambio, sobre todo si él no lo tiene. Si él no tuvo un cambio en su forma de ser y entrenar, hay que acompañarlo como todos estos años y nada más. Si vemos situaciones diferentes, ahí si podríamos tener la necesidad de acompañarlo de otra manera. Lo vuelvo a repetir: es un chico centrado, que no se sube a esa vorágine de elogios y lo que se dice de él. Lo interpreta de buena manera, le genera estímulo”, manifestó Marcelo Gallardo hace algunos días al ser consultado sobre el futuro del delantero.

