El padre de Lionel Messi apuntó contra los críticos tras el séptimo Balón de Oro que ganó su hijo

Leo Messi posa con su séptimo Balón de Oro

Lionel Messi fue acompañado por una comitiva inédita a la gala del Balón de Oro en París. Esta vez el astro argentino no tuvo que movilizarse con su familia para asistir a un evento que siempre lo tiene como protagonista. Su estadía en la capital francesa le facilitó el itinerario y hasta le abrió la posibilidad de agrandar el cupo de invitados. A la misma asistió su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. Pero también sus padres y hermanos. Y fue Jorge Messi el que compartió un mensaje luego de que recibiera el séptimo Balón de Oro de su carrera.

Jorge publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su hijo con el trofeo en manos en el teatro francés y le envió un mensaje a los críticos: “Bla bla bla... continúen” . Indiferente hacia los que apuntaron contra la determinación de otorgarle el premio a su hijo, entre ellos los identificados con Real Madrid Iker Casillas, Toni Kroos y Carlo Ancelotti, el mayor del clan Messi hizo una reflexión pública ante sus más de 300 mil seguidores de dicha red social. Luego de presenciar otro emotivo momento de Leo en lo que va del año, el crack protagonizó una cena en un restaurante de París con sus cercanos para festejar el logro.

Siempre de bajo perfil, Jorge Messi guardó las fotos con su hijo y la nueva estatuilla para la intimidad. Entre las incontables instantáneas que se compartieron en las últimas horas no apareció ninguna de los padres del crack nacional. La de su papá no fue la única reivindicación para la Pulga, ya que entre muchas otras personalidades del mundo del fútbol, Pep Guardiola expresó: “Nunca podemos decir que es injusto que Leo Messi gane un Balón de Oro. Sus actuaciones son demasiado buenas ¡Vamos! Es un espectáculo, un buen negocio para hacer que el fútbol sea más entretenido. Quiero felicitar también a Alexia, a Pedri y a todos los premiados. Por supuesto, también a Leo Messi por un nuevo premio. No soy quién para decir si lo merece o no. Nunca es injusto que lo gane”.

El posteo de Jorge Messi tuvo miles de likes y comentarios de apoyo (jorge.sole)

Hoy el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino recibirá al Niza (a partir de las 17, hora argentina) por la Fecha 16 de la Ligue 1, que tiene al París Saint Germain como el cómodo líder de la tabla. Aunque no está confirmado que Messi esté desde el arranque en Parque de los Príncipes, sus familiares acudirían al estadio para ver la acción en vivo y en directo.

“Primero mandar públicamente mis felicitaciones a Leo y a su familia. Son siete Balones de Oro, estamos hablando de algo enorme, inmenso. Espero que (...) sea el primer día de la construcción de, por qué no, un octavo”, fue lo que declaró Pochettino en la previa al próximo compromiso de su elenco. La duda por la titularidad del número 30 de los parisinos es debido a una indisposición en las horas posteriores a la gala del Balón de Oro, que le impidió entrenarse con normalidad junto al plantel.

