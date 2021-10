Quién es el DT por el que Newcastle habría hecho una oferta de 15 millones de dólares

Erik ten Hag habría recibido una millonaria oferta para sumarse el Newcastle (REUTERS/Eva Plevier)

Con la ilusión de poder cambiar su presente luego de ser adquirido por capitales de Medio Oriente, en el futuro del Newcastle ya asoman posibles contrataciones ostentosas como sería un entrenador que es de los más renombrados en Europa. De esta forma en el radar del club inglés estaría el neerlandés Erik ten Hag, director técnico del Ajax, y por el que estarían dispuestos a desembolsar una millonaria suma.

Desde que fue comprado por el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita, las Urracas son el nuevo rico de Europa y se transformaron en una amenaza para otras potencias del Viejo Mundo. Pero para ser un arma peligrosa debe reestructurar el equipo, por lo cual tendrían una estrategia que comenzaría en la cabeza y es por eso que el apuntado sería el estratega del Ajax.

Erik ten Hag viene cumpliendo una buena labor en el equipo de Amsterdam al que dirige desde 2017 y que lidera con puntaje perfecto el Grupo C de la Champions League y que también es puntero en la liga local, la Eredivisie.

La gran billetera que tiene la entidad británica la llevaría a poder hacer un fuerte movimiento en el próximo mercado de pases que será en enero. Por eso estaría buscando un DT como reemplazante del interino Graeme Jones, quien tomó el lugar de Steve Bruce tras un inicio nada alentador en la Premier League donde se ubican penúltimos y deberán remontar para evitar la pérdida de la categoría.

Según el diario inglés Daily Mirror, el Newcastle habría hecho una millonaria oferta de 15 millones de dólares (13 millones de euros) por temporada para que ten Hag se mude a la ciudad ubicada a 473 kilómetros al norte de Londres.

Quienes sonaron fueron Zinedine Zidane, José Mourinho y otros de renombre para sentarse en el banco en St James’ Park. Todos habrían dicho que no.

Los aficionados del Newclastle celebraron la venta del club ilusionados por fuertes contrataciones (Reuters/Lee Smith)

Como referencias, Jürgen Klopp y Pep Guardiola están cobrando unas cifras similares. Los importantes estrategas estarían percibiendo por sus servicios casi USD 20,8 millones (18 millones de euros) y USD 27,8 millones (24 millones de euros), respectivamente en Liverpool y Manchester City.

Otros entrenadores importantes de Europa que habrían aparecido en carpeta son Ronald Koeman del Barcelona y de Ole Gunnar Solksjaer del Manchester United, dos que se encuentran en el ojo de la tormenta y cuya salida de sus clubes podría darse en cualquier momento.

Se habrían sumado otros nombres como Lucien Favre, según el medio español Diario As. El suizo dejó Borussia Dortmund en diciembre pasado y viene de rechazar una propuesta del Crystal Palace, también de la Premier League.

No obstante, en el próximo mercado de pases el Newcastle sólo dispondría de USD 69,8 millones (60 millones de euros) según informa The Telegraph. De momento la nueva cúpula de dirigentes no tiene apuro en construir un nuevo gran club. Su objetivo es alejarse lo más pronto de la zona del descenso, pero no harían descalabros económicos.

El camino es seguir con la estrategia que realizaron en su momento otros clubes que tuvieron una fuertes inyección de capitales como ocurrió con el París Saint-Germain y Manchester City, que fueron gastando sin romper su billetera y luego consiguieron armar sus grandes equipos o sumaron contrataciones de elite como Lionel Messi (PSG) y Cristiano Ronaldo (United).

SEGUIR LEYENDO: