Neymar confesó cuál es el sueño que desea cumplir con Messi en el PSG

El delantero de Paris St Germain Lionel Messi celebrando con Neymar tras marcar ante Manchester City por la Champions (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Neymar participó del evento Red Bull Neymar Jr’s Five y durante una entrevista confesó cuál es el sueño que aspira cumplir con Lionel Messi en el PSG. El astro brasileño habló de la relación que mantiene con su amigo argentino y cómo el destino los volvió a unir en Francia, luego de haber conquistado el mundo futbolístico con el Barcelona entre 2013 y 2017.

Fueron 10 títulos los que juntos lograron en el elenco culé en estos cuatro años: dos Ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Junto a Luis Suárez, formaron la temible delantera MSN.

“Estoy muy contento de tener a Messi en el PSG. Es un crack, un genio. Es mi amigo y cuando tienes amigos a tu lado la cosas va mejor y todo es más tranquilo. Espero hacer con él la historia que hice en el Barcelona”, expresó Ney, quien además reveló qué jugadores lo sorprendieron más en su llegada al París Saint-Germain.

Los futbolistas del Paris Saint Germain Neymar Jr, Kylian Mbappé y Lionel Messi, durante un entrenamiento. EFE/EPA/YOAN VALAT

“Me han sorprendido dos. Mbappé y Verratti. Mbappé porque es muy rápido, es joven, es un gran crack. También Verratti. Sabía que era un gran jugador, pero no tan espectacular. Con certeza, es de los mejores mediocampistas que he jugado junto con Xavi e Iniesta”, fue el estupendo elogio para el italiano.

En otro orden, Neymar dijo que aún no piensa en su futuro, pese a que una frase suya retumbó en todo el planeta ante la chance de que el Mundial 2022 podría ser su última Copa del Mundo: “No pienso en ser técnico, estoy lejos de eso. No sé qué voy a hacer, no lo decidí. Estoy medio lejos de eso, ¿no? Vamos a ver más adelante”.

Para terminar, el brasileño se refirió a su pasión por otros deportes, como el básquet y a la hora de mencionar a su ídolo fuera del fútbol, no dudó: “Michael Jordan. Tenemos historias un poco parecidas, me inspiro mucho en él, en cosas que él paso, cosas que le dicen...”.

