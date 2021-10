Marcelo Gallardo se entusiasmó después de ganar el Superclásico: “Ahora somos un serio candidato al título”

River Plate festejó con su público este domingo ante Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en un duelo especial por haberse tratado del primero con hinchas en las tribunas desde el inicio de la pandemia del coronavirus y además porque puede haber sido el último con Marcelo Gallardo como entrenador.

Es que el técnico que tantas alegrías le dio a la institución de Núñez termina su contrato en diciembre y deberá decidir si continúa o no, en el marco de lo que además será una renovación dirigencia ya que el presidente, Rodolfo D’Onofrio, no continuará al frente del club. En este contexto, el Muñeco se mostró muy feliz de haberle podido regalar a su gente un triunfo que además lo deja como líder de la Liga Profesional, al menos hasta que juegue Talleres de Córdoba.

La victoria por 2 a 1 se abrió a los 25 minutos, cuando Julián Álvarez marcó el 1 a 0, pero en realidad el quiebre del duelo ocurrió en el primer cuarto de hora, cuando Marcos Rojo se marchó expulsado y dejó al conjunto de Sebastián Battaglia con uno menos.

Marcelo Gallardo lució una corbata en homenaje a Ángel Labruna (@fotobairesarg)

La victoria ante Boca

“No podía ser mejor en todo sentido, volver a jugar con nuestro público, vivir un clásico con nuestra gente después de un año y medio largo con ese deseo de reencontrarnos, esa posibilidad que te da jugar un clásico y disfrutarlo de la manera que lo disfrutamos, porque hoy disfrutamos jugar el partido de principio a fin. Más allá de la expulsión temprana de Boca, se vio un equipo totalmente bien parado en la cancha, intentando jugar, con una convicción enorme del partido que teníamos que hacer. Eso se vio reflejado. El resultado termina siendo muy mentiroso, pero en el juego en sí se vio el reflejo de un equipo muy superior más allá de jugar con uno más. A veces jugar con uno más no te simplifica las cosas y nosotros lo hicimos simple, ahí está la clave. No hubo una diferencia mayor porque creo que Boca en el segundo tiempo trató de defenderse bien para no recibir más goles, porque casi nunca nos atacó y eso hizo que el resultado no fuera mayor. Porque si salía más, tal vez el resultado hubiese sido más abultado”.

La expulsión de Marcos Rojo cambió el partido.

“Uno imaginaba que Boca tomaría más la iniciativa, en esos 15 minutos antes de la expulsión se vio un equipo que quería tomar el control y éramos nosotros y ellos tratando de esperar un poco más y tratando de ver qué íbamos a hacer en el partido. Después de la expulsión sí se vio un equipo que tenía pensado jugar así, pero no pensamos en ese primer tiempo que la temprana expulsión de Boca nos diera la posibilidad de manejo total del partido”.

“Fuimos un equipo muy maduro, bien plantado, muy inteligente para jugarlo, que no dio muestras de debilidad hoy, porque la verdad que estuvimos muy bien en todas las líneas. Tal vez le dije a los jugadores que intentáramos subir una marcha más en el segundo tiempo porque se veía a un Boca que estaba sufriendo el partido y teníamos que tratar de terminarlo. Tuvimos algunas llegadas cuando aceleramos y cuando Boca intentó salir un poquito, tuvimos la chance de hacer el gol pero no pudimos”.

La cuota pendiente de ganar un torneo local

“Ahora claramente somos un serio candidato para ir en búsqueda del título. Falta todavía, pero es un gran envión desde lo anímico, mental y futbolístico”.

El desahogo por los empates previos ante Boca

“No solo los futbolistas lo merecían, porque este año que jugamos esos cuatro clásicos, no en igualdad de condiciones, en algunos sí, no nos habían marcado una gran diferencia. Quedó el desarrollo de los penales, pero en el juego nunca hubo una diferencie entre uno y otro, y hoy sí se vio eso. Lo merecían los jugadores y la gente. Era una hermosa tarde para terminarlo así, feliz”.

La corbata en homenaje a Ángel Labruna

“Todo la semana fue muy emocionante sentir que nos íbamos a volver a reencontrar, yo personalmente tuve un pequeño homenaje en la semana del hincha de River, me pareció que era una linda manera de homenajear a Labruna, un histórico un gran ídolo”.

“Los hinchas en la semana del hincha de River lo necesitaban y hoy también agradecerle todo el cariño que me dan permanentemente, fue un pequeño gesto hacia ellos hacia Labruna, su familia”.

La citación de Julián Álvarez a la Selección

“Sí molesta, pero dije varias veces que es injusto que nosotros tengamos que pasar por esa situación. Somos el equipo que más jugadores a selecciones da, por ende jugamos en desventaja. Tal ves hay alguna posibilidad de ver o tener un guiño de parte del seleccionado argentino ya que Julián estuvo en las últimas convocatorias y casi no tuvo participación alguna. A ver si hay alguna posibilidad de poder tenerlo. Eso se verá, pero hay buena disponibilidad. Sí son muchos jugadores que tenemos fuera del equipo y eso es una desventaja muy grande”.

El último clásico de Leonardo Ponzio

“También fue emocionante darle la posibilidad que él después de lo que sufrió... me parecía que tener un buen gesto con él, en un clásico con la gente nuevamente en el estadio. Jugar algunos minutos era bueno para todos, lo supo aprovechar muy bien y también estoy muy feliz por él”.

SEGUIR LEYENDO: