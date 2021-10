Julián Álvarez habló sobre el factor que desconcertó a Agustín Rossi en el primer gol de River Plate

*Las declaraciones de Julián Álvarez

La gente volvió a la cancha y River Plate volvió a ganar un Superclásico. En una jornada especial por el regreso del público por primera vez al Monumental desde el inicio de la pandemia del coronavirus, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 2 a 1 y la gran estrella de la jornada fue el joven Julián Álvarez, autor de los dos tantos de su equipo.

En declaraciones con Fox Sports Premium y TNT Sports una vez terminado el duelo, el delantero se mostró muy feliz por su actuación y por lo que significa esta victoria para el cuadro millonario, ahora líder de la Liga Profesional. “Fue el día soñado, una alegría inmensa por volver después de tanto tiempo con toda la gente y el clásico de local. Ganar sirve para seguir sumando y estar arriba en el torneo”.

El atacante repasó lo que fue el 1 a 0, cuando a los 25 minutos se sacó de encima a Campuzano con un enganche y desenfundó un potente derechazo que descolocó al arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi: “Fue una jugada que enganché y casi que ni mire al arco y se me dio por pegarle. Salió fuerte, lindo gol”.

Al ser consultado sobre la tardía reacción del arquero se debió a la molestia que pudo haberle ocasionado el gol, analizó: “No sé, estaba complicado un poco con el sol, no estamos acostumbrados a jugar a esta hora. Sí la pelota bajó rápido, no sé si habrá sido eso”.

Con la ventaja en el marcador y la superioridad numérica, por la temprana expulsión de Marcos Rojo, River Plate pudo dominar con tranquilidad el resto del duelo y antes de irse al descanso Álvarez estableció el 2 a 0. El local tuvo en todo momento el control del juego y no sufrió en ningún tramo del partido, salvo en la última jugada que terminó con el gol de Zambrano y el 2 a 1 final.

*El análisis de Enzo Pérez

Enzo Pérez, referente del conjunto Millonario, también halagó el presente de su compañero: “Está muy bien, con mucha confianza, se lo merece. Estar en la selección también es un plus para él y seguir demostrando. Va creciendo día a día como muchos chicos que Marcelo (Gallardo) les da la confianza”. En este sentido, agregó: “Se ha soltado, se ha hecho protagonista, es un chico que sabe escuchar, cuando no le salían las cosas, ha trabajado para este momento. Nos viene ayudando muchísimo. Hay que felicitarlo a él y a Santi Simón ha hecho un gran partido, 90 minutos muy buenos. Es importante para los chicos del club”. Por último, se lamentó por no haber sido más punzantes y no haber logrado una diferencia mayor en el tanteador.

Lamentablemente para Gallardo, el gran presente de Álvarez hace que se pierda el duelo del próximo fin de semana contra Banfield, en condición de visitante. Es que el delantero fue citado por Lionel Scaloni para la triple fecha que la selección argentina debe afrontar por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Paraguay, Uruguay y Perú.

SEGUIR LEYENDO: