Con el regreso del público, River Plate recibirá a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico: hora, TV y probables formaciones

Esta tarde se llevará a cabo otra edición del Superclásico argentino

Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino tendrá lugar en el estadio Monumental: River Plate y Boca Juniors se medirán desde las 17 horas por la Fecha 14 de la Liga Profesional. Los dos equipos más grandes del país pondrán en juego el honor y sus aspiraciones por quedarse con el título esta temporada. Tras la aprobación de las autoridades sanitarias, los hinchas locales concurrirán por primera vez a la cancha desde que se decretó la pandemia del coronavirus (serán alrededor de 36 mil espectadores, correspondientes al 50% del aforo del Antonio Vespucio Liberti). Arbitrará Fernando Rapallini y televisarán TNT Sports y Fox Sports Premium.

A casi dos meses del último duelo por los octavos de final de la Copa Argentina que terminó en victoria para el Xeneize en la tanda de penales, el Millonario querrá tomarse revancha para asaltar la punta del certamen ya que se ubica a 2 puntos del líder Talleres, que se presentará mañana como visitante de Defensa y Justicia. Pero los de la Ribera también están a tiro de lo más alto del torneo (figuran a 8 unidades de los cordobeses) y se ilusionan con pelear por el título hasta las últimas consecuencias. En paralelo, ambos pujan por el ingreso a la Libertadores 2022 a través de la Tabla Anual (se clasificarán los tres primeros de la misma, el campeón de este torneo, el campeón de la Copa Argentina y Colón de Santa Fe por haberse quedado con la última Copa de la Liga).

En Núñez se avizoran tiempos de cambio: no solamente porque Rodolfo D’Onofrio dejará la presidencia a fin de año sino porque además existen muchos interrogantes respecto a la continuidad de varios futbolistas y fundamentalmente de Marcelo Gallardo, quien en los últimos días sonó fuerte como reemplazante de Ronald Koeman en Barcelona. El Muñeco no aportó precisiones sobre su futuro y se enfoca en un presente riverplatense que tiene a su conjunto en franca levantada producto de las últimas 5 victorias sobre 6 cotejos.

En la vereda de enfrente, Sebastián Battaglia afrontará su primer Superclásico desde que fue designado como entrenador principal. Desde que tomó las riendas del elenco boquense, cosechó 5 victorias, 2 empates y el pase a las semifinales de la Copa Argentina (vía por la que Boca se asegurará la presencia en la Libertadores 2022 si es campeón) ante Patronato de Paraná. El flamante estratega arriba invicto a una importante cita frente al rival de toda la vida, con el que tuvo saldo favorable en su época como jugador (y le anotó dos goles).

Desde hoy hasta fin de año, Gallardo intentará revertir dos cuestiones: el reciente historial frente a Boca y la conquista de una estrella local, su cuenta pendiente. El Muñeco no registró alegrías contra el clásico adversario desde que Juan Román Riquelme asumió como vicepresidente xeneize a fines de 2019. La particularidad es que empataron en los cuatro cotejos, pero el cuadro azul y oro se impuso en dos definiciones por penales (cuartos de final de la última Copa de la Liga y octavos de la Copa Argentina). En tanto, si bien el DT riverplatense obtuvo 12 trofeos (5 copas nacionales y 7 internacionales), nunca alzó el de liga doméstica.

“Necesitamos jugar bien e intentar ser superiores. Estamos igualados en condiciones. Boca en este último tiempo encontró algo diferente en su funcionamiento y creo que el protagonismo va a ser compartido, algo que es bueno para el espectáculo. Visualizándolo, la clave va a estar en la mitad de la cancha, la efectividad en el frente de ataque. El partido va a pasar por ahí”, analizó en la conferencia de prensa previa.

En cuanto al equipo, Gallardo optó por el misterio y no dio pistas en la previa. Descartó a los lesionados Matías Suárez y David Martínez, anticipó que Javier Pinola volvería a estar entre los concentrados, deslizó la posibilidad de jugar con enganche y no descartó a Agustín Palavecino como inicial. Sin embargo, los dos que cuentan con chances de ingresar son Bruno Zuculini y Braian Romero (Santiago Simón y Benjamín Rollheiser podrían dejar sus lugares).

“Somos conscientes de que para meternos de lleno en la lucha por el campeonato tenemos que ganarle a River. Ojalá se den las cosas y vean un equipo ambicioso que quiere ir a buscar el partido porque es la idea que tenemos”, expresó Carlos Izquierdoz, capitán de Boca. Y añadió: “River es un equipo que juega bien, propone buen fútbol y son intensos. No hay mucho para esconder, está todo a la vista. Va a ser un partido lindo. Tan mal no está jugando porque, si no, no estaría ahí arriba”.

Tampoco hubo precisiones en cuanto a los nombres y el sistema táctico en la Ribera. La gran baja para Battaglia es Juan Ramírez, quien había sido una de las figuras del último superclásico por copa nacional. El regreso de Jorman Campuzano (por Esteban Rolón) es una fija en el mediocampo mientras que el Pulpo González se metería en el once en lugar del juvenil Rodrigo Montes.

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Monumental)

Hora: 17.00

Árbitro: Fernando Rapallini

Televisa: TNT Sports y Fox Sports Premium

