Edgardo Bauza se retiró como entrenador: de la histórica Libertadores con San Lorenzo a su breve paso por la selección argentina

Edgardo Bauza dirigió a la Selección sólo siete meses (NA)

Edgardo Bauza, el entrenador que llevó a San Lorenzo a ganar su primera y única Copa Libertadores, y que también tuvo un breve paso por la selección argentina, se retiró como director técnico de fútbol. Así lo anunció su representante, Gustavo Lescovich, quien confirmó que el Patón tuvo como última experiencia haber dirigido a Rosario Central en 2018.

“El Patón está en Rosario. Ahora vuelve a Quito la semana que viene. Si Dios quiere, el lunes lo voy a ver. ¿Sí está para dirigir? No, no... El Patón ya dejó de trabajar, no trabaja más. Su último paso en Central, que fue lo que él quería, lo cumplió y ya con eso se retiró”, dijo su agente en una nota en el programa Halcones y Palomas, que se emite por el canal TNT Sports.

Bauza es uno de los representantes más importantes en la historia del Canalla, ya sea como jugador y también como DT. Se consagró dos veces campeón como futbolista (1980 y 1987) y luego sumó el título de la Copa Argentina 2018 sentado en el banco de suplentes. Además, es el segundo máximo anotador del equipo rosarino detrás de Mario Kempes y es el goleador del clásico rosarino en la era del fútbol profesional argentino.

Uno de los momentos más destacados en la carrera como entrenador del Patón fue haber sido elegido para dirigir la Selección mayor. En medio del conflicto que sufrió la AFA tras la muerte de Julio Humberto Grondona y con la llegada de la Comisión Normalizadora, ente liderado por la FIFA y Conmebol que fue conducida por el ex presidente de Belgrano de Córdoba Armando Pérez, Bauza asumió en el cargo el 5 de agosto de 2016 tras la renuncia de Gerardo Martino.

El ciclo del DT rosarino en el seleccionado duró sólo siete meses. Una vez que Claudio Tapia ganó las elecciones y se convirtió en el nuevo mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino, una de las primeras medidas que tomó la nueva conducción fue despedir a Bauza, que se convirtió en el entrenador que menos duró en el banco de suplentes de la Albiceleste de los últimos 47 años.

Bauza en una charla junto a Messi en un entrenamiento de la selección argentina (NA)

Con el Patón al frente, aquella versión de la Selección sacó 11 puntos de 24 posibles -ganó tres partidos, igualó dos y perdió los tres restantes-, un casi 46 por ciento de efectividad. Tras su despido, asumió en su lugar Jorge Sampaoli.

Más allá de su breve paso por el combinado nacional, dos de los grandes hitos en la carrera de Bauza están relacionados a la Copa Libertadores. Después de alcanzar las semifinales con Rosario Central en 2001 -cayó con el Cruz Azul mexicano, rival de Boca en la final-, siete años más tarde hizo historia: al frente de Liga de Quito venció al Fluminense por penales en el mítico Maracaná y se coronó como el primer equipo ecuatoriano campeón de América en la máxima competición de clubes en Sudamérica.

También sumó otros logros en Ecuador. Ganó el torneo 2007 y 2010 de primera con Liga y la Recopa sudamericana del 2010.

Después de un breve paso por el fútbol de Arabia Saudita para dirigir al Al-Nassr -sólo dirigió tres encuentros-, volvió a Liga por una segunda etapa hasta que desembarcó en San Lorenzó en 2013. Un año más tarde, su experiencia fue clave para conducir al Ciclón a la final de la Libertadores: tras el empate ante Nacional de Paraguay como visitante, un tanto de penal de Néstor Ortigoza le dio el título a los de Boedo.

Una vez que se conoció la noticia de su retiro de la dirección técnica, desde las redes sociales de San Lorenzo saludaron al histórico DT de la institución: “¡Gracias eternas, Patón!”, publicó la cuenta del Ciclón en Twitter, en un posteo que estuvo acompañado de una foto del entrenador besando el trofeo de la Libertadores.

La publicación de San Lorenzo en honor a Bauza

Además, Bauza también dirigió a otros equipos en el fútbol argentino como a Vélez (2001) y Colón de Santa Fe (2002-2006), y también tuvo más experiencias de nivel internacional: consiguió el Clausura 2004 con el Sporting Cristal de Perú y tuvo un paso por el San Pablo de Brasil tras la selección argentina. Antes de su última vez en Central, el Patón estuvo al frente de las selecciones de Emiratos Árabes y Arabia Saudita.

