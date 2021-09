Tom Brady confesó cuándo quiere terminar su carrera como jugador de la NFL

Tom Brady ha sabido dirigir a Tampa Bay dentro del campo (Foto: Erik S. Lesser/EFE)

Cuando los aficionados del fútbol americano, y los no tan fans del deporte, escuchan el nombre de Tom Brady, lo primero que se les puede venir a la mente son cosas relacionadas al éxito.

Al día de hoy, Tom Brady ha sido considerado uno de los mejores jugadores en todos los tiempos de la NFL y, aun a sus 44 años de edad, el mariscal de campo piensa en seguir jugando al máximo nivel requerido y en esta ocasión, Brady confesó que no encuentra difícil la idea de continuar dentro de los emparrillados hasta sus 50 años de edad.

El actual quarterback de los Tampa Bay Buccaneers y campeón de la NFL admitió en una charla con Rob Gronkowski que podría seguir jugando por los próximos seis años. Los Buccaneers publicaron dicha charla a través de sus redes sociales.

“En realidad es una pregunta complicada. ¿Puede Tom Brady jugar hasta los 50 años de edad? No lo encuentro difícil. Además, Florida es una especie de estado de jubilados, así que siento que puedo jugar y luego ir hacia la jubilación. Creo que puedo. Creo que es un sí”, lanzó Brady a su compañero de equipo.

La pareja ha conseguido conquistar tres títulos de SB (Foto: Jeremy Reper/Reuters)

Tom Brady y sus Buccaneers fueron los encargados de inaugurar la presente campaña de la NFL hace una semana en contra de los Dallas Cowboys. A pocos días del enfrentamiento con los Vaqueros, Brady fue cuestionado sobre el final de su carrera y el legendario mariscal reconoció que “todavía puedo lanzar la pelota como si tuviera 24”.

La carrera de Brady se ha visto envuelta por grandes momentos dentro de la NFL. Cuando todos creían que su carrera dentro de los New England Patriots podría comenzar a llegar a su fin en 2019 y tras ganar seis anillos del Super Bowl, Tom dio un cambio inesperado y direccionó su brújula para Miami.

“Todo ha sido mucho mejor en Tampa Bay de lo que yo imaginaba al momento que tomé la decisión de venir acá. Es una vida bastante diferente a la que tenía en Nueva Inglaterra. Tuvo 20 años fantásticos, pero ahora vivimos en una ciudad pequeña, todo está cerca, el aeropuerto está cerca y vivimos cerca al agua”, llegó a expresar el ganador de siete Super Bowls cuando fue cuestionado sobre los cambios que tuvo que dar después de abandonar al equipo patriota.

Una vez instalado al sur de Estados Unidos, la prensa creía que su carrera no sería la misma debido a que no contaría con el equipo que lo había acompañado durante gran parte de su carrera y que lo llevó a consolidarse. No obstante, Brady supo reponerse ante las dudas y críticas y logró mantener a los Buccaneers con paso firme durante la temporada 2020.

Brady consiguió debutar con victoria en contra de un equipo con el contra el cual nunca ha perdido (Foto:Jeremy Reper/Reuters)

En dicha contienda consiguió ocho encuentros consecutivos con victoria. Aquí también se reencontró con uno de sus más fieles socios: Rob Gronkowski. El ala cerrada había puesto fin a su carrera y abandonó al equipo de Nueva Inglaterra un año atrás, pero la camaradería y amistad entre ambos provocaron que Rob volviera a equiparse.

El tiempo le dio lugar a Brady y sus compañeros, pues fueron estelares en la disputa por el trono de campeón en el Super Bowl LV, en su casa y en contra de un equipo bien armado, y que cuenta con el quarterback sensación: Patrick Mahomes.

La defensiva Bucanera realizó su propio trabajo al no permitir realizar un solo pase de anotación a Mahomes y Brady únicamente tuvo que capitalizar la victoria de su equipo.

