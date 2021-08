Boca sufrió una baja sensible a horas del inicio del ciclo Battaglia

Battaglia no contará con tres de los colombianos del plantel en su reestreno como DT

Boca buscará dar vuelta la página en esta Liga Profesional cuando reciba mañana a Patronato desde las 20:15 en la Bombonera (arbitrará Silvio Trucco). Luego del alejamiento de Miguel Ángel Russo de la conducción técnica del primer equipo, Sebastián Battaglia tomó las riendas y tratará de conseguir el primer triunfo en el certamen para despegarse del fondo de la tabla, recomponerse futbolística y anímicamente y soñar así con pelear por el título.

De cara al compromiso de mañana, el flamante entrenador recibió una mala noticia esta mañana en el Predio de Ezeiza: Jorman Campuzano acusó un problema personal urgente que lo marginará de la convocatoria. El colombiano era uno de los que asomaba como posible titular en la formación de mañana ante el Patrón, pero debido a este imponderable de índole privado no será de la partida ni se concentrará junto al resto de los citados.

Según pudo averiguar Infobae no habrá reemplazante en la nómina por lo que en lugar de 23 futbolistas serán 22 los que descanses en el Hotel Intercontinental hasta la cita del sábado por la noche.

Campuzano, baja en Boca por motivos personales (EFE/ Marcelo Endelli)

Una de las dudas que manejó Battaglia a lo largo de su primera semana de trabajos se instaló en el mediocampo: Campuzano (ahora afuera), Alan Varela y Esteban Rolón pujaron por quedarse con la mitad de cancha suponiendo que finalmente la ofensiva estará integrada por tres puntos como Norberto Briasco, Luis Vázquez y Cristian Pavón. El once no está confirmado pero el ex Huracán le sacaría una luz de ventaja al juvenil tras el último entrenamiento.

Si esto se confirma, la primera formación de Seba desde que fue designado como DT xeneize será con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Esteban Rolón, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Cristian Pavón . Vale recordar que la otra baja para este match fue la de Edwin Cardona, víctima de una fatiga en su isquiotibial derecho (de todas formas el enganche de 28 años estará disponible para el duelo del miércoles ante Platense en Vicente López por la octava jornada de la Liga). Como Sebastián Villa continúa en conflicto con la institución, el único de los colombianos del plantel listo para jugar mañana es Frank Fabra.

Otro de los nombres importantes que tendrá a disposición el técnico será Agustín Almendra, quien ayer sumó rodaje con 60 minutos en el partido de la Reserva. El mediocampista de 21 años se repuso completamente de una lesión ligamentaria en su tobillo izquierdo, usó la 10 en el segundo equipo, fue capitán y aportó una asistencia en la victoria 4-0 del equipo conducido por Hugo Ibarra y Mauricio Serna.

