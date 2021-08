El agente de Lisandro López volvió a apuntarle a Riquelme y su Consejo de Fútbol: “No perdió su puesto en la cancha”

Lisandro López tuvo una oferta de Arabia Saudita, pero no pudo irse (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Lisandro López fue un pilar de la defensa de Boca Juniors y uno de los dos zagueros centrales junto a Carlos Izquierdoz. Sin embargo, en el último tiempo dejó de jugar y hoy no tiene su lugar asegurado en el primer equipo. Sobre esta particular situación habló su representante, Gustavo Goñi, quien aseguró que fue extraña la forma en la que perdió la titularidad y criticó a la dirigencia por no haber aceptado la oferta que tuvo de Arabia Saudita.

“Yo no puedo entender cómo no vendieron a Lisandro López a Arabia. Hoy es el cuarto central de Boca Juniors y me parece demasiado extraño. Sobre todo cuando él no perdió el puesto en la cancha”, sentención en diálogo con Fútbol Continental. “Es inexplicable. Lo mejor que tenía Boca era Andrada, Lisandro López e Izquierdoz. Ahí había encontrado una solidez que hacía años que no la tenía. Él (Licha López) ama Boca y no ha demostrado ser menos que nadie jugando”, subrayó su agente.

“Es raro. Le dijo a Russo ‘yo no tengo ningún problema en que vos no creas que yo no puedo ser titular a pesar de que no haya perdido el puesto jugando. Si no te parece que estoy para jugar, por lo menos dejame ir’, le planteó”, aseguró Goñi, quien también se lamentó porque no pudo plasmar la propuesta que trajo para llevar al jugador a Arabia Saudita. “Habiendo tenido una oferta como la que trajimos, un préstamo con una compra casi obligatoria... Se hacía muy difícil la negociación, cada respuesta tardaba una semana, diez días, y los árabes se terminaron cansando y contrataron a Funes Mori (Ramiro)”, indicó.

Goñi explicó por que Franco Di Santo no fue a Boca (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Goñi también trabaja para Franco Di Santo, quien no pudo concretar su llegada a Boca Juniors. En este caso, aseveró: “Boca ha hecho un ofrecimiento muy menor a lo que Di Santo gana en San Lorenzo. La jerarquía no solo se demuestra con la historia, sino también a la hora de negociar contratos, en los ofrecimientos que se hacen. La grandeza se manifiesta diariamente y se respalda con hechos”.

Cuando le insinuaron a Goñi que a Di Santo le dijeron que “en Boca iba a jugar por la historia y no por el dinero”, el mánager respondió que “algo de eso hubo. Yo defiendo los intereses de los jugadores y ellos no juegan por la historia”.

Sobre la situación del delantero con su actual club, reveló que “San Lorenzo le debe una fortuna, le debe mucha plata, pero la ventaja que tiene el fútbol argentino es que las deudas se pagan. Es una situación a la que no está acostumbrado y nosotros se lo dijimos a Marcelo Tinelli, que fue con quien cerramos el contrato en su momento: ‘mirá que él no está acostumbrado, viene de jugar 14 años en Europa, donde cobra todos los meses y hasta a veces se sorprendía cuando le adelantaban pagos”.

“Igual él sabe que va a cobrar y quiere cobrar lo que le deben, pero no va a cambiar de club para cobrar menos”, disparó.

Goñi aseguró que este no es el momento para que Palermo dirija a Boca Juniors

Para terminar con el tema Boca Juniors, Goñi se refirió a Martín Palermo: “No hay nada concreto con lo de Universitario y son solo rumores periodísticos. Él hizo un cambio muy grande en su cuerpo técnico. No tengo dudas de que lo que se propone lo va a conseguir porque es muy obsesivo”.

Sobre si el Titán se ilusionó con la posibilidad de dirigir a Boca Juniors, aclaró: “No creo que sea el momento para dirigir Boca. Él tiene que prepararse. No es algo que nos desvele”.

Cuando le preguntaron si este no era el momento en Boca Juniors por el hecho de trabajar bajo el ala de Riquelme, sostuvo: “En algún momento le llegará y veremos quién esté como dirigente. Boca está por encima de cualquier dirigente, jugador y de un entrenador. La institución es demasiado grande para bastardearla”.

No está cerrada la vuelta de Lucas Pratto a Vélez (Víctor Carreira/Télam)

Por otro lado, Goñi habló sobre Lucas Pratto, también cliente suyo. “Estamos teniendo conversaciones con Vélez por Lucas. Nos quedan 10 días para cerrarlo. Él entrena triple turno y está con muchas ganas”, explicó.

“Tenemos este problema que no solo se trata de llegar a un acuerdo económico sino también de cómo se implementa. Igual mientras tanto hay tiempo porque Lucas aún no puede jugar (se recupera de una lesión). Si no se da, se iría afuera, pero hay tiempo”, concluyó sobre el Oso.

Por último, Goñi habló sobre la situación del mercado: “Hoy para cualquier jugador es más tentador ir a cualquier liga de Sudamérica antes que a la Argentina. Se paga en dólares y muy bien”.

