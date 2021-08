Sin banderas para evitar peleas de barras y con 323 policías en un estadio vacío: el curioso operativo de seguridad para el River-Boca de Copa Argentina

Estadio vacío, pero lleno de banderas: así luce la Bombonera en cada partido (Fotobaires)

Esta tarde habrá 323 policías en el estadio Ciudad de La Plata. Habrá dos delegaciones de los clubes entre los que se pueden sumar 240 personas. Habrá obviamente prensa oral, escrita, televisiva. Y habrá millones siguiendo un superclásico a todo o nada por televisión. Todo eso sucederá esta tarde en el River-Boca, Boca-River de la Copa Argentina sin público. Y parece una típica postal de partido de pandemia. Pero no, faltará algo: será el primer encuentro que se juegue sin banderas. Con el estadio completamente ausente de lienzos por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) que conduce Gustavo Gómez. Y aunque a más de uno le sorprenda, la resolución tiene que ver con una cuestión de seguridad que se evaluó en la Provincia de Buenos Aires y que tiene como trasfondo la guerra interna latente en ambas barras, cuestión que pesó aún más que un posible choque entre violentos de Boca y River que se cruzaran al momento de colgar o descolgar sus banderas.

Habitualmente cada vez que hay un encuentro local se abre el estadio varias horas antes para que los designados de poner los “trapos” lleven a cabo esa tarea y después, no menos de una hora de finalizado el partido, puedan retirarlos. Pero viendo lo que ocurre en las canchas, está claro que no cualquiera puede poner su estandarte. En La Bombonera manda La Doce, que en el último partido de local y en la zona de los palcos para que la transmisión lo tome en primer plano, puso una bandera con la leyenda “Todos contra Boca, Boca contra todos” que contó insólitamente con el aval de la dirigencia y la seguridad, caso contrario hubiese sido retirada antes del comienzo del partido frente a San Lorenzo por el torneo local. Además la barra oficial pone todos sus típicas insignias alrededor de todo el estadio donde queda claro quiénes mandan: están las banderas de Di Zeo y Mauro Martín pero no aparecen como antes en lugar destacado la del grupo de Lomas de Zamora y mucho menos de la facción disidente de La Matanza y San Martín.

En el Monumental no ingresan banderas (FotoBaires)

En el caso de River la cuestión para esta tarde era aún más complicada y si entraban los estandartes, dejaba más expuesta a la seguridad. Porque primero cuando alquiló la cancha de Independiente y después cuando volvió al Monumental, River es un estadio libre de banderas evitando terciar en la puja entre los dos sectores de la barra, la oficial que maneja Guillermo Caverna Godoy que iba a la Sívori y la disidente que tiene su base con la gente del Oeste y del Pato Ariel y que hasta que se jugaba con público se ubicaba en la tribuna Centenario. Se sabe que la imagen limpia le quita color al espectáculo y en algún momento la dirigencia del club pensó en darle la posibilidad a la Subcomisión del Hincha de hacer la movida con los lienzos de los hinchas comunes pero apenas las dos facciones de la barra se enteraron, hubo una amenaza tajante a la Subcomisión: si están los trapos de la gente y no los nuestros, van a tener problemas. Así, operación abortada y nula incidencia de los violentos en el Monumental. Dejar que en la Copa Argentina sí se vieran sus pertrechos hubiese sido un retroceso importante.

Sumado a eso también se evaluó la posibilidad de un choque adentro o en las afueras del estadio. Porque aún dando horarios diferentes para ingresar a vestirlo, se sabe que los violentos podían esperar a sus rivales para emboscarlos. Con lo cual se tomó la decisión de que no haya ninguna bandera. Al mismo tiempo se sumaba otro problema: el estadio Único es centro de vacunación contra el Covid por lo que traer hinchas para esa actividad iba a ser complicado. De hecho, la Provincia con lógica pura decidió que hoy se siguiera vacunando en la cancha como siempre hasta las 18 horas, marcando que la prioridad es la pandemia. Por eso, cuando usted prenda el televisor, se encontrará con la imagen inédita de un súper sin banderas.

Una bandera dedicada a Messi que colgó La 12 tras la Copa América (FotoBaires)

