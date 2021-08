River y Boca protagonizarán un Superclásico que puede ser determinante para el futuro: chocan por los octavos de final de la Copa Argentina

River y Boca se medirán en el estadio Único de La Plata a puertas cerradas

Luego de la frustrada posibilidad del cruce por los cuartos de final de la Libertadores, Boca y River se verán las caras por cuarta vez en el año en el encuentro válido por los octavos de la Copa Argentina. La cita será a las 19 en el estadio Ciudad de La Plata, donde arbitrará Patricio Loustau (acompañado de sus asistentes Ezequiel Brailovsky y Facundo Rodríguez, más Darío Herrera como cuarto) y televisará TyC Sports.

Xeneizes y Millonarios se midieron en lo que va de 2021 en la Fase de Ganadores de la Copa Diego Maradona (2-2), por el interzonal de la Copa de la Liga (1-1) y por los cuartos de final del mismo certamen (1-1 y triunfo azul y oro en los penales ante un diezmado conjunto riverplatense víctima de una ola de contagios de COVID-19), con la particularidad de que siempre la Bombonera fue el escenario. Hoy, en La Plata, habrá un ganador y un eliminado.

Las realidades son distintas para ambos equipos. Boca viene de ser eliminado en la Libertadores de forma polémica por Atlético Mineiro (elenco al que River enfrentará en los cuartos) y se privó de contar con sus profesionales en dos de los cuatro cotejos que lleva disputados en el torneo local, situación que complicó su arranque con apenas 3 puntos sobre 12 en disputa. Por su parte, River dejó en el camino a Argentinos Juniors en el ámbito internacional y tuvo un inicio irregular en el campeonato, con dos victorias, un empate y una caída. El sábado visitará a Godoy Cruz en el ámbito doméstico y más tarde abrirá su llave de Libertadores ante el Mineiro en el Monumental (miércoles 11/8).

Un Superclásico en el que uno y otro se jugarán mucho más que el honor (REUTERS/Marcelo Endelli)

Mantenerse en el camino en esta Copa Argentina 2021 será fundamental para tener un camino más rumbo a la clasificación para la Libertadores 2022. Colón de Santa Fe ya está clasificado como último campeón y los otros cupos serán para el campeón del actual campeonato local, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros de la tabla general anual (hoy tanto Boca como River están fuera de la zona de ingreso). Hay que remarcar que, eventualmente, el Millonario cuenta con una vía más como potencial campeón de la Libertadores en disputa.

Agustín Rossi tomó la palabra por el lado xeneize y declaró en la previa: “Todos los Superclásicos son importantes y este se da en una instancia definitiva. El equipo se va a ir acomodando, tenemos mucho por mejorar, llevamos pocos entrenamientos juntos y hay chicos que recién se incorporan”. Y revivió la tanda de penales en la que fue figura ante River: “Esperemos ganar en los 90 minutos y, si la suerte no está de nuestro lado, sería importante ganar en ese momento del partido”. Braian Romero, que lleva 4 goles en 6 duelos con la camiseta rojiblanca, manifestó: “Al ser eliminación directa no hay margen de error, sueño con ganar mi primer Superclásico”.

Los entrenadores, por la proximidad de partidos y el intento de no aportar pistas para el oponente, juegan al misterio y no revelaron sus formaciones iniciales tal como sucedió en los derbis anteriores. Pero ni Russo ni Gallardo guardarán fichas porque consideran que es otra cita con la historia. Boca podría arrancar con línea de 4 ó 5 en el fondo, tendrá como referencia de ataque a Norberto Briasco y se privará de contar con Sebastián Villa, quien fuerza su salida de la institución y no se presentó en los últimos entrenamientos. El Muñeco no podrá contar con una de sus figuras, Matías Suárez, quien salió lesionado contra Lanús la semana pasada.

Russo y Gallardo, otra vez frente a frente en un Superclásico (REUTERS/Alejandro Pagni)

Este será el primer Superclásico en la historia de la Copa Argentina, que los tiene a ambos como máximos ganadores y exponentes: los de la Ribera alzaron el trofeo en tres ocasiones (1969, 2012 y 2015), al igual que los de Núñez (2016, 2017 y 2019). Quien pase a la siguiente fase se medirá con Patronato de Paraná, que viene de eliminar a Villa San Carlos en la fase anterior. Vale mencionar que Boca se deshizo de Claypole y Defensores de Belgrano para arribar a esta instancia; y River hizo lo propio con Defensores de Pronunciamiento y Atlético Tucumán.

Respecto al historial entre los técnicos, Russo y Gallardo igualaron en todos los cruces (disputados este año) pero hay un antecedente favorable a Miguel aunque al mando de otro equipo: con Rosario Central eliminó a River en los cuartos de final de la edición 2013/2014 en la tanda de penales, tras el 0-0 en tiempo reglamentario y con un 5-4 a favor desde los 12 pasos.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Esteban Rolón; Cristian Pavón, Cristian Medina, Aaron Molinas, Juan Ramírez; y Norberto Briasco. DT: Miguel Ángel Russo

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez; Julián Álvarez, Nicolás de la Cruz, José Paradela; y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo

Estadio: Ciudad de La Plata

Hora: 19.00

Árbitro: Patricio Loustau

Televisará: TyC Sports

Instancia: octavos de final (quien pase jugará contra Patronato)

El cuadro de la Copa Argentina

