Nueva carta de Boca a la Liga: qué solicita y por qué sería rechazada

Boca, a la espera de una solución por el conflicto previo al duelo con Banfield (EFE/Bruna Prado)

Después de que el Ministerio de Salud rechazara el planteo del club para jugar el partido con Banfield de mañana por la Liga Profesional bajo un corredor sanitario, Boca le envió una carta a la LPF pidiendo que reviera su postura y comprendiera el contexto para así poder postergar sus duelos con el Taladro y San Lorenzo (del martes 27/7). Sin embargo, las autoridades del ente que rige al fútbol argentino de la máxima categoría rechazaría su solicitud de forma oficial en las próximas horas.

La idea de los directivos de la Ribera, en un primer momento, fue postergar ambos compromisos entendiendo que, por la disposición del Gobierno Nacional -a través del Ministerio de Salud que le dictó el aislamiento de 7 días luego de su excursión por Brasil para afrontar el partido de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro-, se veían imposibilitados de salir a la cancha. De hecho la comisión directiva xeneize informó que el presidente de la Liga, Marcelo Tinelli, le había dado su palabra para posponer los dos cotejos (algo que el conductor desmintió horas más tarde de forma pública). La segunda alternativa barajada fue actuar con el plantel profesional que está confinado en un hotel ubicado en el barrio porteño de Monserrat bajo un cordón sanitario, postura rechazada a nivel gubernamental.

¿Como continuó la novela? Las autoridades de la Liga instaron a Boca a presentarse con sus jugadores de Reserva, que esta mañana disputaron su encuentro correspondiente a dicha categoría. El gremio de futbolistas no aconseja que los jugadores jueguen dos partidos en un lapso menor a las 48 horas, a la vez que desde la AFA dieron a entender que el equipo de la Ribera podía llegar a pedir una excepción para tener en cancha a juveniles que no hayan sido inscriptos en la lista de buena fe de 35 presentada para el certamen (algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, con el arquero de River Leonardo Díaz en el último Superclásico) o chicos que aún no firmaron su primer contrato.

La directiva azul y oro, en un nuevo intento por evitar presentarse con los menores ante Banfield, le rogó con la última carta a Marcelo Tinelli y la Liga Profesional que revieran su postura contemplando la particular situación, pero del otro lado serán tajantes y rechazarán su petición, según se supo. Los dirigentes de la LPF entienden que Boca cometió graves errores interpretativos en su último texto, confundió reglamentos y alegó situaciones que escapan a la realidad. Previo a esto, los boquenses habían sugerido informalmente la posibilidad de postergar el partido con Banfield para el domingo, para que así los juveniles de la Reserva tuvieran un día más de recuperación. La respuesta fue negativa.

Ante este panorama, a Boca le quedan dos caminos: presentarse mañana sábado a partir de las 20:15 en el estadio Florencio Sola para disputar la segunda jornada de la Liga Profesional de Fútbol con un elenco dirigido por Sebastián Battaglia y plagado de juveniles (con varios que ya jugaron esta mañana en la Reserva ante Banfield) o no presentarse a la cita y quedar sujeto a una sanción de quita de puntos (el duelo se le daría por ganado a Banfield y además se le restarían 3 unidades más) y multa económica.

La última carta que Boca le envió a la LPF fue firmada por el presidente Jorge Ameal y el secretario general Ricardo Rosica

LA NUEVA CARTA DE BOCA A LA LIGA PROFESIONAL:

“Nos dirigimos a usted en relación a la situación que está viviendo nuestra Institución relativa a los partidos que se deben disputar contra nuestros similares del Club Atlético Banfield y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro en los próximos días.

Es de su conocimiento que el Gobierno Nacional ha dispuesto que todos los integrantes del plantel de Primera División que regresó de Brasil tras disputar el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores debe estar recluido y aislado hasta el próximo miércoles 28 de julio de manera preventiva y sin contacto con terceras personas por cuestiones sanitarias vinculadas con la pandemia de COVID19.

La realidad es que nuestro plantel nunca violentó la burbuja sanitaria en su viaje a Brasil, así lo certifican el Embajador argentino en Brasiil y la Conmebol debidamente, tampoco presenta casos positivos de COVID19. Hemos efectuado el correspondiente PCR al llegar a Buenos Aires, los que hemos reiterado en el día de la fecha, hace algunas horas nada más, los que arrojaron como resultado que todos los integrantes de la delegación dieron NEGATIVO.

En el día de ayer, Usted debe recordar nos manifestó que podríamos jugar con nuestro plantel de primera y nos quedamos tranquilos. Como consecuencia de ello hoy se disputó el partido de Reserva. Tras ello, nos fue comunicado que el Gobierno Nacional negaba la solicitud formulada por el club respecto de habilitar a los integrantes de nuestro plantel profesional que se encuentra aislado a disputar el encuentro previsto para el día de mañana frente al Club Atlético Banfield, mediante la conformación de un corredor sanitario.

Por acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados y la AFA, los jugadores profesionales no pueden disputar otro encuentro dentro de las 48 horas de jugado el anterior. Por lo tanto, como usted verá, no podemos presentar equipo con ninguno de los profesionales habilitados tanto de primera (por estar en cuarentena obligatoria) como los de reserva (por haber jugado hoy).

Es decir, la situación para estos dos partidos que nos referimos es que deberíamos recurrir a jugadores de las divisiones inferiores de las cuarta, quinta o sexta para cumplir con la decisión que usted nos comunicó vía WhatsApp.

Señor presidente, queda claro que Boca Juniors no ha violado ninguna disposición vigente, tal como se lo hemos expresado arriba, tampoco presenta contagios de COVID19 en su plantel de primera, no vulneró la burbuja sanitaria en ningún momento pero hay una ORDEN del Gobierno Nacional que estamos obligados a cumplir.

Boca Juniors se encuentra hoy en la situación que, para acatar la decisión del Gobierno Nacional, no puede utilizar a los jugadores profesionales de Primera División y para cumplir con los reglamentos de la Liga debe presentar equipo que, como vio, la única vía que tiene es exponer a los jugadores de inferiores.

Nuestra Institución tiene como premisa fundamental fomentar el desarrollo del deporte para cultivar la salud, la moral, la convivencia de todos. Pero más aún, tenemos la responsabilidad de acompañar el crecimiento y educación de todos nuestros jugadores juveniles a quienes debemos proteger, asistir y, por sobre todas las cosas, privilegiar en su edicación y salud. La AFA y la FIFA en sus diferentes resoluciones y recomendaciones siempre ha expresado que el fin último de la práctica del fútbol es el “ser humano” por quien debemos velar y cuidar. Los principios de compañerismo, justicia, inclusión, fair play deben estar por arriba de cualquier compromiso diferente y así pensamos. Por ello queremos decirle que nosotros no queremos exponer a los juveniles a participar de estos encuentros que los someterá a una sitaución sumamente estresante y que puede alterar su normal crecimiento. A los jóvenes hay que cuidarlos.

Por todo lo expuesto solicitamos revea la decisión adoptada por la mesa directiva de la Liga que usted preside y nos ayude a no vernos obligados a poner en riesgo a nuestros jóvenes y exponernlos a situaciones raras y peligrosas para su físico solo porque la fría letra del reglamento no contempla que Boca Juniors está obligado a acatar la orden del Gobierno Nacional o pena de cometer un delito, si no lo hace.

Sabiendo de vuestra sensibilidad, nuevamente nos ponemos en sus manos con el fin de hacer realidad que el fútbol sea un camino de crecimiento, sano, justo y en armonía teniendo al HOMBRE como fin último. Saludamos a Ustedes atentamente”.

SEGUIR LEYENDO: