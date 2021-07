La Liga Profesional de Fútbol confirmó que no postergará los partidos de Boca

Tras el escándalo en Brasil, Boca no podrá posterga sus partidos de la Liga Profesional (Foto: Reuters)

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que no se modificará la programación de los próximos dos partidos de Boca a pesar del pedido que realizó el club luego de lo ocurrido en Brasil que derivó en una cuarentena en su regreso al país. El Xeneize deberá presentarse para enfrentar a Banfield este sábado (desde las 20.15) y a San Lorenzo el próximo martes (a partir de las 21).

“Se han analizado todas las situaciones, la nota que presentó Boca. Tomando en cuenta nuestro reglamento, la consulta que se hizo en mesa y a todos los clubes de Primera, la decisión es que el partido tanto de esta fecha como de la próxima se tienen que jugar en días y horarios programados ”, confirmó el Vicepresidente 1° de la Liga Profesional Cristian Malaspina.

Desde la puerta de la entidad, Malaspina y Mario Leito (presidente de Atlético Tucumán y vicepresidente 3° de la Liga) dieron una conferencia de prensa para detallar los motivos. “No es en contra de ningún club, es a favor del fútbol argentino. Para poder convivir necesitamos un reglamento y lo tenemos. Al inicio todos firmamos y estábamos de acuerdo de qué manera vamos a jugar. Boca tiene planteles extraordinarios, creo que tiene jugadores de sobra para poder hacerlo. Esto es en beneficio del fútbol, que la agenda sea igual para todos en todo momento, aún en hechos conflictivos”, reflexionó el directivo tucumano.

El detalle en torno a esta decisión es que Boca presentó a los titulares de su reserva este viernes ante Banfield y no guardó a los jugadores para disputar la 2ª fecha de la Liga Profesional. Al mismo tiempo, mientras los 24 jugadores que viajaron a Brasil para disputar la Copa Libertadores están en aislamiento por siete días, se espera que el Ministerio de Salud dé un dictamen sobre el “corredor sanitario” que pediría el club para poder salir a jugar los encuentros. “Salud no ha recibido ninguna petición y por lo tanto no ha realizado ninguna consideración técnica”, explicó en horas previas la Ministra de Salud Carla Vizzotti.

Cabe destacar que ayer Boca había pedido a la Liga la postergación de sus dos presentaciones ante la decisión del Ministerio de Salud de tener que cumplir siete días de aislamiento, justo en momentos donde deberá enfrentar a Banfield y San Lorenzo por la 2ª y 3ª fecha del torneo local.

En un extenso documento que publicó en su sitio web, la Liga Profesional decidió formalmente “rechazar la solicitud efectuada por Boca Juniors para la postergación”. Entre otros argumentos, dijeron: “Si el plantel, cuerpo técnico, dirigentes y demás staff se encuentran actualmente aislados por disposición de las autoridades gubernamentales, ello obedecería al eventual rompimiento de la burbuja sanitaria prevista y ello no puede ser considerado como eximente de la obligación de presentarse a jugar los partidos de la LPF”.

Malaspina aclaró ante los medios que “reglamentariamente no hay nada” que permita suspender el encuentro. “Está claro que estamos en un contexto difícil, estaba claro en el reglamento el espíritu de todos los clubes. Estamos en un torneo falto de fechas y se le da la posibilidad a Boca que ante cualquier problema con sus profesionales pueda completar la nómina con los jugadores que presente. La Liga lo va a autorizar”, detalló.





Noticia en desarrollo...