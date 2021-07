La dura respuesta de Marcelo Tinelli al comunicado de Boca

Marcelo Tinelli prometió que el viernes la Liga Profesional tomará una decisión con respecto a la situación de Boca Juniors (Gustavo Gavotti)

La escandalosa eliminación de Boca en Brasil por la Copa Libertadores sumó un nuevo episodio este jueves. Después de las polémicas decisiones arbitrales en la llave de octavos de final que favorecieron a Atlético Mineiro y del enfrentamiento a golpes que protagonizaron varios integrantes del plantel y de la comisión de fútbol contra dirigentes del cuadro brasileño y personal de seguridad, ahora se libró una batalla por lo que sucederá el fin de semana en la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El problema inició cuando desde el conjunto Xeneize anticiparon que el objetivo era suspender los próximos dos duelos por el campeonato, luego de que el Ministerio de Salud le impusiera al plantel un aislamiento de siete días por haber roto la burbuja sanitaria durante el conflicto en los pasillos del estadio Mineirao. Pero, todo esto se solucionó cuando a última hora el Ministerio de Salud aprobó que Boca utilice un corredor sanitario, por lo que no tendría problemas para disputar el encuentro.

Sin embargo, antes de la resolución del gobierno nacional, los dirigentes del elenco de la Ribera y el presidente de La Liga Profesional, Marcelo Tinelli, protagonizaron un tenso cruce.

Es que el club emitió este jueves un comunicado en el que afirmó que ambos partidos iban a ser cancelados: “El Club Atlético Boca Juniors informa que, atento a la situación de público conocimiento, hemos recibido la notificación verbal, por parte del presidente de la Liga Marcelo Hugo Tinelli, de la suspensión del partido que debíamos disputar ante Banfield el próximo sábado.”

Ese escrito provocó la contestación de Tinelli, quien desmintió que se haya acordado una postergación: “Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva de la Liga donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final”.

A su vez, el también conductor televisivo le respondió a Jorge Amor Ameal, quien había dicho que nadie de la Liga se había comunicado con él para solidarizarse por lo ocurrido contra Atlético Mineiro: “Hablé dos veces en los últimos días con el Presidente de Boca Juniors. La primera vez fue al día siguiente de la eliminación en Brasil, donde le aclaré que en todo momento estuve preocupado por la situación de la delegación y que le había escrito y jamás me había respondido. Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad”, escribió en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Marcelo Tinelli

Sin embargo, todo este conflicto parece haber quedado atrás porque el Ministerio de Salud aprobó que el cuadro Xeneize utilice un corredor sanitario, por lo que entonces podría presentarse sin problemas para afrontar ambos compromisos. Por otra parte, desde Boca ya habían descartado la opción de presentarse con un equipo conformado por juveniles y esto había quedado claro porque Sebastián Battaglia convocó para el partido del viernes ante Banfield por el campeonato de Reserva a los mismos jóvenes con los que suele contar habitualmente.

El comunicado en el que Boca adelantaba que Tinelli había prometido suspender el partido:

Comunicado oficial de Boca Juniors

