Ruggeri dejó en evidencia de qué cuadro es uno de sus compañeros en medio de una entrevista con Borré

La entrevista con Rafael Santos Borré en ESPN F90 estaba por llegar a su fin cuando Federico Bulos le preguntó a Sebastián Vignolo: “¿Puedo una más?”. Con la venia del conductor, empezó a elaborar la pregunta cuando se vio interrumpido por un pícaro Oscar Ruggeri, quien terminó sugiriendo, con una frase con su sello, de qué club es hincha el periodista.

“¿Estás contento, Negro, que se va?”, le preguntó el Cabezón a Bulos. “Me encanta, es un jugadorazo”, le respondió su compañero sobre el pase del delantero de River Plate al Eintracht Frankfurt. “Y, aparte, no te va a vacunar más”, remató el campeón del mundo en México 86, dando a entender una simpatía por Boca de su colega de panel.

El ex Villarreal y Atlético Madrid le convirtió dos goles (y firmó además dos asistencias) en 9 partidos ante el Xeneize. Su currículum ostenta dos triunfos, cinco empates y dos derrotas en el Superclásico.

“Pero no, le quería preguntar...”, llegó a esbozar Bulos ante la ocurrencia del ex entrenador de Independiente y San Lorenzo... Y explotó de risa. El Pollo Vignolo lo quiso asistir. Y soltó: “A Estudiantes le metió un gol, él es medio del Pincha”. Borré, algo afuera de la interna, consultó: “¿El Negro de quién es hincha?”

“Al Pincha me tocó meterle gol, creo que uno le metí”, evocó el colombiano, sin saber que en realidad Ruggeri se refería a Boca Juniors. El ex defensor no aflojó. “¿De qué te reís?”, lo volvió a pinchar a Bulos, que no lograba componerse. Hasta que, segundos después, consiguió preguntar; su duda era respecto al conflicto de Cardona, compañero de Borré en la selección, y el Xeneize.

Pero el epílogo de la nota se volvió a estirar. Es que el mismísimo atacante se colocó en el rol de entrevistador y lo azuzó a Ruggeri con una rencilla vieja y afamada. “¿Tu a Chilavert sí le tiraste de verdad? Porque parece que no lo quisieras agarrar del todo”, ironizó Borré.

“Total. Fui, lo que pasa es que le gritaron justo, menos mal, porque estaría saliendo de prisión condicional ahora. Pero me escupió Rafa; en la cara, eso no se hace”, se justificó el ex zaguero. “Yo pensé que habías ido como de mentira”, insistió el punta. “¿No viste cómo fui? No podía parar, no caí en los pozos que hay ahí en Vélez de pedo”, concluyó el ahora analista, entre las carcajadas de sus compañeros. “Ahora vas a ver los alemanes lo que son, los robots; te vamos a estar siguiendo”, le prometió, ante la nueva etapa que se abre en la carrera de Rafa.

SEGUIR LEYENDO: