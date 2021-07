Rodrigo Mora se burló de Boca por la avivada de Nacho Fernández en el gol anulado: la palabra del ex volante de River Plate

Boca y Atlético Mineiro empataron sin goles por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En un encuentro muy disputado, el Xeneize pudo haberse quedado con un triunfo por la mínima gracias al tanto del Pulpo González, la figura del partido, a los 34 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, la acción fue anulada por el árbitro Andrés José Rojas Noguera, a instancias del VAR. A juzgar por las imágenes, el juez colombiano tuvo un grosero error que generó críticas de parte del equipo argentino.

Nacho Fernández fue el actor principal de esta acción y no por haber formado parte de la misma, sino por lo que ocurrió después. El ex futbolista de River Plate, con reclamos aireados, no permitió que el partido se reanudase luego del tanto del Pulpo González reclamando por una supuesta infracción previa de Briasco sobre Nathan Silva.

Junto al volante se sumaron todos sus compañeros del Atlético Mineiro. Pese a que el árbitro Andrés José Rojas Noguera pidió en reiteradas ocasiones que sacaran del medio, el cuadro brasileño se negó hasta que intervino el VAR y el juez revisó la acción, para su posterior anulación.

“¿Expulsado yo? No, por qué motivo podría ser expulsado. Sí trate de que no se reanudara el juego porque el árbitro no tenía la señal del VAR. Era una jguada dudosa y había que esperar que vuelva la señal para que se reanudara el juego”, reconoció Nacho Fernández en la conferencia de prensa.

Esta avivada del ex futbolista de River Plate fue muy celebrada por los hinchas en las redes sociales como pasó con Rodrigo Mora, fanático y ex delantero del Millonario, quien en sus redes sociales le dedicó un posteo. “Toda tuya, qué capitán”, publicó el uruguayo en Instagram con emojis de aplausos, avivando aún más la polémica.

La burla de Rodrigo Mora a Boca por la avivada de Nacho Fernández

“Todos saben que para mí es un partido en esta cancha (La Bombonera) porque me identifico mucho con River, donde la pase tan bien durante tantos años. Hoy estoy en Altético Minerio y me debo a este club que hizo un esfuerzo muy grande y confía en mí. Traté de dar lo mejor para el equipo”, agregó Nacho.

Para terminar, analizó el partido disputado en la Bombonera y explicó cómo se sintió físicamente, ya que venía de recuperarse de una lesión. “Ninguno de los dos equipos tuvo muchos espacios. Hay cosas para corregir y otras cosas que se hicieron bien. Debemos descansar descansar y pensar en el próximo partido”.

“Boca no dejó muchos espacios. Por ahí no estuvimos muy precisos cuando conseguimos la pelota, pero los partidos de Copa son así, muy cerrados y se define en un mínimo detalle. Ahora tenemos el partido en casa para tratar de pasar de fase. ¿Cómo me sentí yo físicamente?. Bien, me faltaron algunos días pero quería estar en este partido. La verdad que el cuerpo médico hizo un gran trabajo y espero poder estar bien para el próximo partido”, concluyó.

La revancha será el próximo martes en Brasil.

