Dolor en el mundo del deporte: murió Roberto Paladino, el histórico médico de Maradona, Monzón, Sabatini y el River campeón del mundo en el 86

Paladino, parado entre Mostaza Merlo y el Ruso Ribolzi, en ocasión de un festejo de cumpleaños en La Raya

Roberto Paladino, el “Tordo”, para los amigos, murió a los 87 años luego de haber batallado con una neumonía por un virus intrahospitalario. Se trata de un histórico médico íntimamente relacionado con el mundo del deporte, al punto de haber trabajado en Huracán, Racing y River Plate, y haber estado al servicio de ídolos como Diego Maradona, Gabriela Sabatini, y boxeadores de la talla de Carlos Monzón, Ringo Bonavena o Nicolino Locche.

Además, Paladino, médico clínico que también ofició de profesional de cabecera para actores, actrices y personajes de la farándula, fue un miembro medular de la mítica mesa del restaurant La Raya, alrededor de la que se reunieron durante 50 años íconos del fútbol como Coco Basile, Mostaza Merlo, el Bambino Veira, Horacio Pagani, Roberto Marcos Saporiti, el Ruso Ribolzi, Carlos Babington y Enresto Cherquis Bialo, entre otros.

Era médico de Huracán cuando comenzó a trabajar con Diego Maradona, acercado por su entonces representante, Jorge Cyterszpiler (lo recomendó Miguel Brindisi) para que le diera vitaminas y lo fortaleciera antes de su debut en Argentinos Juniors y en sus primeros pasos en la élite.

En el universo del boxeo asistió a casi todos los más grandes: Ringo Bonavena, Nicolino Locche, Carlos Monzón, Víctor Galíndez, Gustavo Ballas... Viajaba con ellos a las grandes veladas, aunque con una particularidad. “A las mejores peleas no las vi. Me ponía tan nervioso que, aunque parezca mentira, me quedaba en los vestuarios, por lo que no vi la mayoría de las peleas a las que viajé”, contó en una entrevista con la revista El Gráfico.

Paladino, cuando fue reconocido por la Legislatura Porteña

Entre el 74 y el 77 trabajó en Racing y luego pasó 10 años en River, donde vivió la era Veira, en la que el Millonario ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental. En su paso por Núñez conoció a Gabriela Sabatini y también la asistió durante un tiempo. De aquel tránsito le quedaron muchos amigos, por ejemplo, la relación con el Beto Alonso. Aunque no lo decía públicamente, era hincha de la Banda.

Amplio conocedor del tango, tocaba muy bien el piano y con su música amenizaba concentraciones y las previas de los combates con los boxeadores cuando le tocaba acompañarlos. Hace unos años había sido declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura Porteña.

