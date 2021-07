Murió el papá de Frank Fabra: la emotiva carta de despedida que compartió el futbolista de Boca Juniors

La sentida publicación de Frank Fabra con la que confirma la muerte de su papá Sebastián

Frank Fabra confirmó la triste noticia de la muerte de su papá, Sebastián. El futbolista colombiano de Boca Juniors posteó en Instagram una sentida carta de despedida a su padre y de inmediato recibió innumerables muestras de condolencias del ambiente del fútbol.

“Te voy a extrañar viejo lindo, gracia por todo lo que bregaste conmigo gracias por todo lo que me enseñaste gracias por todo, tu nieto te va a extrañar mucho. 17 años sin poder celebrar un cumpleaños juntos 17 años desde que salí de la casa como un niño pero que tus sabios consejos me hicieron grande. Te amo papá cuídanos desde el cielo @fabrasebastian”, escribió el lateral de Boca Juniors.

El elenco Xeneize fue uno de los que se expresó en las redes sociales. “Boca lamenta el fallecimiento del papá de Frank Fabra y todo el club lo acompaña a la distancia en este momento de tristeza. Mucha fuerza”.

Lo mismo ocurrió con la FCF: “La Federación Colombiana de Fútbol lamenta profundamente la muerte de Sebastián Fabra, padre de nuestro jugador Frank Fabra. Les enviamos un mensaje de apoyo, aliento y fortaleza a sus familiares, amigos y allegados por esta dolorosa pérdida, en especial a nuestro jugador de la Selección Colombia. Los acompañamos de corazón y esperamos que pronto puedan superar este difícil momento”.

La foto que compartió la Federación Colombiana de Fútbol por la muerte del papá de Frank Fabra

En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó: “Desde la CONMEBOL enviamos mucha fuerza a Frank Fabra y a toda su familia ante tan dolorosa pérdida. QEPD, Sebastián Fabra”.

Así mismo, el Envigado FC, elenco donde surgió el colombiano, señaló: “Hoy acompañamos en su dolor a nuestro canterano Frank Fabra, por el triste fallecimiento de su señor padre Sebastián Fabra Romero. Acompañamos a familiares y amigos”.

En su cuenta de la red social Instagram, varios ex futbolistas, entrenadores y aficionados se tomaron unos instantes para darle muestras de apoyo a Frank Fabra, quien permanecerá en Brasil para disputar el partido por el tercer puesto de la Copa América, luego de la eliminación ante Argentina por penales. El encuentro será el viernes 9 de julio contra Perú.

EL PASO DE FRANK FABRA EN LA COPA AMÉRICA

Luego del foco de contagios de coronavirus que se registró en el plantel de Venezuela previo al debut en la Copa América ante Brasil, la Conmebol anunció el pasado 15 de junio un cambio trascendental en el reglamento: los seleccionados podían modificar nombres en las listas de buena fe en caso de constatarse casos de COVID-19. Por esta razón, Juan Ferney Otero no pudo viajar con el equipo porque su prueba PCR dio resultado positivo y fue convocado de urgencia Frank Fabra.

El lateral izquierdo de Boca se encontraba de vacaciones tras haber finalizado la competición con su equipo el pasado 31 de mayo, cuando el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo perdió en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional contra Racing. Es decir, que el futbolista de 30 años tuvo que hacer una rápida adaptación física para quedar a disposición del técnico Reinaldo Rueda, quien acudió a él.

Edwin Cardona y Frank Fabra durante el último encuentro entre Argentina y Colombia por las semifinales de la Copa América (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Antes de su debut en los cuartos de final, el futbolista de Boca Juniors habló de la mejoría en marca que le vio a Tesillo y lo importante que fue en el último duelo de La Tricolor en la fase de grupos del grupo B. Cuando le consultaron en conferencia de prensa el 25 de junio sobre este tema, así respondió el oriundo de Nechi, Cauca:

“Tenemos buenos laterales izquierdos en el fútbol colombiano. El partido ante Brasil pedía un lateral como Tesillo y le fue muy bien. Cada jugador tiene sus habilidades, sus puntos fuertes y débiles. La gente sabe que me gusta atacar, ayudar en la salida, buscar el espacio. Eso puedo aportarle al equipo cuando me toque jugar. Los técnicos que he tenido siempre me han dicho que soy fuerte en la marca, en la marca de uno contra uno. Tengo mis desconcentraciones como todos los jugadores. Busco estar concentrado los 90 minutos”, aseguró.

3'ST - Plancha de Fabra a Messi

Igualmente, en el partido disputado el pasado 6 de julio entre Colombia y Argentina se vivió un momento de tensión protagonizado precisamente por Frank Fabra y el reconocido Lionel Mesi. A los tres minutos del complemento del encuentro, el defensor colombiano le metió un durísimo planchazo al tobillo del capitán argentino, lo cual dejó ensangrentada esa zona de su pierna. Aunque la jugada no fue amonestada la sangre en el tobillo de Messi confirmó que la patada dejó fuertes consecuencias.

SEGUIR LEYENDO: