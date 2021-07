Boca podría perder a un futbolista clave a días del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores

Lisandro López, de 31 años, pretende continuidad, en un puesto en el que tiene mucha competencia (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

A poco más de una semana del reinicio de la Copa Libertadores (Boca se medirá ante Atlético Mineiro el martes 13 de julio por los octavos de final), el Xeneize podría quedarse sin una pieza importante. El Al Nassr de Arabia Saudita hizo una ofrecimiento por Lisandro López, que en primer término no fue aceptada. Sin embargo, el defensor, de 31 años, no ve con malos ojos la chance de emigrar. ¿Lo contará Miguel Ángel Russo?

La oferta de los árabes asciende a un millón de dólares por el préstamo por un año, con opción de compra. En la Ribera están dispuestos a escuchar, pero en el caso de una hipotética venta directa. He ahí la cuestión.

“Yo me enojo porque quiero jugar siempre. El que decide es Miguel y yo lo respeto mucho. Nunca dije que me iba a ir ni nada, estoy muy feliz y contento en Boca”, declaró el central tras la goleada ante The Strongest. Lo cierto es que si bien es valorado por el cuerpo técnico y la directiva, ambos priorizan al peruano Carlos Zambrano y a Marcos Rojo. Pese a su buen nivel al lado de Izquierdoz, su no titularidad es lo que lo lleva a pensar en despedirse.

“Si la situación no cambia, va a tener que salir”, había advertido en abril Gustavo Goñi, su representante. Él volvió de Europa con la ilusión de ser protagonista y lo fue, demostró que estaba al nivel de Boca, metió 8 goles, ganó 3 títulos y cuando llegó la dirigencia y el técnico nuevo cambiaron de opinión respecto a él”, había agregado en diálogo con TyC Sports. Señales que apuntan hacia la puerta de salida, aunque para eso deberían modificarse los números (o las condiciones) de la oferta.

No es el único integrante del plantel de Boca que puede partir: en las últimas horas irrumpieron las versiones de un interés del Olympiakos de Grecia por Cristian Pavón. Incluso aseguran que el elenco europeo haría una propuesta formal en los próximos días.

El Xeneize perdió durante el parate a dos de sus figuras: Carlos Tevez, quien decidió terminar su ciclo en la Ribera, y Esteban Andrada, transferido a Rayados de Monterrey de México. También fue vendido Nicolás Capaldo al Salzburgo de Austria. Y quedaron libres Julio Buffarini, Leonardo Jara y Emmanuel Mas, entre otras piezas de recambio.

En tanto, se sumaron Marcelo Weigandt (dio por terminado su préstamo con Gimnasia para retornar a su club de origen), Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Esteban Rolón. Además, el Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme aguarda incorporar al menos un delantero más y un lateral derecho -siguen las gestiones por el peruano Luis Advíncula-.

En el umbral de un semestre con agenda intensa, que incluye Liga Profesional y Copa Argentina (mano a mano con River), el duelo por octavos de final de Libertadores aparece como uno de los objetivos top, justo en el primer paso. Habrá que ver si Russo puede contar con Licha López para el primer cruce ante Mineiro, o el defensor ya será parte del pasado del Xeneize.

SEGUIR LEYENDO: