Daniel Angelici le respondió a Riquelme: denunció malos manejos del Consejo de Fútbol y aseguró que Tevez se fue porque no se sentía contenido en Boca

Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Luego de las explosivas declaraciones de Juan Román Riquelme de la semana pasada, llegó el turno de la respuesta de Daniel Angelici, el ex presidente de Boca Juniors. El Tano apuntó contra el ídolo xeneize y lo acusó por los malos manejos en el Consejo de Fútbol, tanto en el trato con los futbolistas como a la hora de la gestión económica y la indumentaria del club. “No está capacitado para ser vicepresidente”, aseguró Angelici, quien además denunció que todas las negociaciones pasan por el representante del ex futbolista, Daniel Bolotnicoff.

En en una entrevista con Toti Pasman para el Show del Fútbol por el Canal América, Angelici también aseguró que la salida de Carlos Tevez fue provocada por la actual dirigencia de Boca. “Carlitos no se sentía ni contenido ni querido por el club”, expresó. Además, adelantó que armará un bloque político que compita en las elecciones del club en 2023 y que lo ve al Apache como un un potencial candidato a un cargo en la Comisión Directiva.

LAS MEJORES FRASES DE DANIEL ANGELICI EN DIÁLOGO CON SDF:

La denuncia de Riquelme a su gestión económica :

“Me hubiera gustado que pudiera hablar el presidente o algún directivo que entienda lo económico y financiero o sepa qué es un balance. Riquelme puede hablar de fútbol y sabe mucho, pero hacerlo hablar sobre la economía del club no me parece que sea muy feliz”.

“Le podría preguntar a su Daniel (por Bolotnicoff, su representante) que lo usa para todo, que revise los balances históricos de Boca. Mi gestión fue la más exitosa de toda la historia del club. La nuestra fue la mejor, sin dudas”.

“Es verdad que no se nos dio la Libertadores y el socio votó un cambio. Fue a votar a Riquelme, por eso no me asombra ni me preocupa que maneje el club. Lo que no me parece es que opine porque no entiende y hay que prepararse. No lo veo preparado a Riquelme para ser vicepresidente. Es difícil cuando hablan ex jugadores que entiendan lo que significa un balance”.

(@La12tuittera)

“Los representantes te dicen que para llevar una oferta tienen que hablar con Daniel Bolotnicoff y eso sí me preocupa porque tiene que ser parte del trabajo de la dirigencia del club. Eso es lo que me comentaron los cinco o seis representantes con los que me he encontrado. Esperaba la auditoría y nunca apareció. Han hecho denuncias penales y estoy esperando que sigan su curso. Estoy tranquilo, fui un presidente que no usó el auto ni la tarjeta del club aunque lo podía hacer”.

“Todo el mundo sabe que hay un presidente que no está presente y que el Consejo de Fútbol maneja el club, sobre todo el predio que fue tan criticado. Me comentan que llega la ropa y salen bolsones. El baúl lleno de bolsas de ropa que entra y se llevan los integrante del Consejo. No sé si se la roban, se la dan o se la llevan, pero la ropa que entra en parte es dinero que te da Adidas. La ropa es plata”.

El asado que compartió con Riquelme :

“Pidió algo que ni José Beraldi ni yo aceptábamos. Lo llamé para felicitarlo y nunca me atendió, tampoco en la transición. Eso no es normal”.

Su vuelta a la Bombonera y si está arrepentido en algo :

“No lo sé porque me han bloqueado mi platea que la pago hace 20 años. Este último año no la pude renovar y no puedo hablar con nadie. Esta es una conducción rara. Hago autocrítica porque de las derrotas uno aprende más que de las victorias”.

La salida de Carlos Tevez :

“Se fue porque no se sentía ni contenido ni querido por el club, más allá que el golpe de Segundo (su padre) fue muy grande y lo afectó bastante. Pero él tampoco se sintió contenido. No tenía la afinidad ni la empatía. Tampoco hablaba mucho. Se entrenaba y se iba a la casa, nunca se quedó a comer tras el entrenamiento. Eso no es normal en un club”.

“Cuando no te sentis cómodo, más con un problema, el club se tiene que acercar, pero no fue ningún dirigente a acompañarlo al velatorio o al entierro y tampoco nadie del Consejo de Fútbol. Al ser humano eso le debe tocar”.

Conferencia de prensa de Carlos Tevez - 4 de junio de 2021 - Estadio Alberto J. Armando - la Bombonera - Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma

La final de la Libertadores en el Bernabéu ante River :

“No sé si arruinó la vida, creo que el 26 de junio 2011 eso es algo que a cualquier grande, como Boca o River no le puede pasar. Es fútbol. .Una final la puedo perder y vamos a tener muchas posibilidades de revancha de finales”.

La actitud de D’Onofrio tras el clásico del gas pimienta :

“Hizo algo que le jodió a todo el hincha de Boca, y a mi también. Yo jamás hubiera entrado porque no coresponde que un dirigente entre a una cancha de fútbol suceda lo que suceda, porque por algo están autoridades. Entró por vestuario visitante donde no tengo acceso para prohibirle la entrada. Son distintas maneras de ser, ni mejor ni peor. Tengo una maneras de ser muy frontal y sincera, por eso muchas veces choco”.

La política en Boca :

“Vamos a amar un frente para competirle en 2023 al oficialismo. Vamos a llevar la mejor propuesta. Armaremos una lista de gente conocida de unidad de la oposición. Hay que llevar a los mejores dirigentes en el 2023 para darle una propuesta distinta al socio”.

“Mauricio (Macri) para mí fue el mejor presidente de la historia de Boca, junto con Armando, por la cantidad de títulos que ganó. Pero si agarrás los balance de toda la historia de Boca la mejor gestión económica, financiera y patrimonial del club fue la nuestra, mejor que la de Macri”.

“A Tevez lo veo con volutand de ser presidente y que se va a involucrar en la vida política del club porque lo ama y tiene mucho para aportar. Sería bueno que siempre esté en el club aportando toda su experiencia para ayudar en una comisión directiva. Sería muy bueno para el club”.

