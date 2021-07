¿Y si te llama Román? Una figura mundial que quedará con el pase en su poder a fin de año reveló que le gustaría jugar en Boca

Filipe Luis y su deseo por jugar en Boca

Mientras Boca Juniors continúa con los entrenamientos de cara al cruce de octavos de final de la Copa Libertadores, que lo tendrá enfrentando ni más ni menos que al Atlético Mineiro, el mejor equipo de la fase de grupos, el Consejo de Fútbol ultima las contrataciones en un mercado complicado para la mayoría de los equipos debido a la pandemia de coronavirus que golpeó con fuerza a las arcas de los clubes.

Hasta el momento, son cuatro las caras nuevas. Marcelo Weigandt, quien retornó de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata, Norberto Briasco (Huracán), Esteban Rolón (Huracán) y Nicolás Orsini (Lanús). En el radar está al caer Luis Advíncula, lateral derecho peruano que se desempeña en el Rayo Vallecano de España, y el puesto más importante, el centrodelantero, que no está nada allanado. Roger Martínez (América de México) y Franco Di Santo (San Lorenzo), los apuntados.

En este contexto, una figura mundial manifestó su deseo de jugar en Boca, aunque no en el presente torneo, sino a partir de fin de año cuando se cumpla su contrato. Se trata del brasileño Filipe Luis, el defensor del Flamengo ganador de la recordada Copa Libertadores ante River en 2019. “Sería un honor”, reconoció el lateral de 36 años, quien no descartó jugar en el Xeneize cuando finalice su vínculo en diciembre de 2021 con el Fla, donde además se consagró en la Recopa Sudamericana ante Independiente del Valle y obtuvo seis títulos locales.

Filipe Luis junto a Gabigol, Gabriel Barbosa, en un encuentro del Flamengo por el torneo brasileño (REUTERS/Alexandre Loureiro)

“Representar la camiseta de Boca es para pocos. No muchos jugadores brasileros tuvieron la suerte. Sería un honor para mí. Tengo contrato hasta fin de año y quiero jugar lo máximo posible”, reconoció el brasileño, ex futbolista del Atlético de Madrid y Chelsea, ganador de innumerables títulos entre los que se destacan la Premier League, la Europa League y la Liga de España, además del subcampeonato de Champions League. En tanto, con Brasil viene de obtener Copa América de 2019.

En diálogo con el diario español AS, Filipe Luis agregó: “Yo tengo muchos amigos, claro que sería un honor para mí. Pero ya no depende de mí, veremos qué pasa. Mi contrato acaba a fin de año y quiero jugar lo máximo posible. Me cuido y trataré de extender al máximo mi carrera”.

“A mí me encanta el fútbol sudamericano, el desafío que te genera como futbolista saca lo mejor de tí, el máximo rendimiento. Aquí si pierdes, la gente te hará saber que está enfadada, sabe cómo jugaste, todo el mundo vive intensamente el fútbol. Incluso en un equipo grande de Europa ni se compara con Boca, River, Flamengo, Corinthians”, explicó.

Filipe Luis jugó la histórica final de Copa Libertadores que Flamengo le ganó a River Plate en el Estadio Monumental de Lima, Perú en noviembre de 2019 (REUTERS/Guadalupe Pardo)

Filipe Luis también recordó aquella histórica final de Copa Libertadores ganada a River en Perú en 2019, con dos goles de Gabigol en los últimos tres minutos de partido. “Fue un partido muy complicado, muy duro. Unas condiciones del campo horrorosas para jugar, pero al final salió bien. Teníamos la suerte de no ver el marcador con el tiempo del partido, yo no sabía que faltaban dos minutos, yo pensé que faltaban veinte. Estaba siendo un partido muy complicado, sobre todo para mí, hice un mal partido. Cuando Gabi empató el partido yo sabía que íbamos a ganar”.

“Sentía que River había defendido el resultado todo el partido y ya no iba a tener fuerzas para atacar. Yo ya había vivido esto de una forma diferente en la Champions y sentía cuando empatamos que íbamos a ganar”, concluyó Filipe Luis, quien también jugó en equipos como Figueirense, Real Madrid, Ajax, Rentistas y Deportivo La Coruña.

