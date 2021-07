Gustavo Alfaro puntualizó cómo Ecuador buscará contrarrestar a Argentina y les respondió a los que lo tildan de “técnico defensivo”

Conferencia Gustavo Alfaro antes de Argentina-Ecuador

La Selección de Ecuador enfrentará a Argentina mañana por los cuartos de final de la Copa América. El elenco de Gustavo Alfaro, que no ganó en lo que va del certamen (una derrota y tres empates) llega como punto a la cita contra la Albiceleste en Goiania. Antes del match, el entrenador de la Tri dialogó sobre las alternativas que puede llegar a presentar el cotejo y la dificultad de medirse con uno de los candidatos.

“Más allá del favoritismo que pueda tener Argentina o que tuvo Brasil antes del partido, del cual se dijo que estábamos eliminados antes, les pedí a los jugadoraes que crean en sus capacidades, potencialidades, que crean en lo que son. Ellos responden con todo eso adentro de la cancha. Sí, por jerarquía, rodaje, experiencia y costumbre de jugar estas instancias, Argentina tiene ventaja, pero sabemos que son 90 minutos de fútbol, que es diferente a la fase de grupos, que los detalles pueden marcar diferencias y que no siempre el que aparentemente es mejor o superior termina ganando”, fue el primer análisis de Alfaro.

El estratega de los ecuatorianos opinó que “en esta copa nos han castigado más las desatenciones de lo que nos permiaron nuestras virtudes” y remarcó que su equipo mereció mejor suerte en varios enuentros de la primera ronda: “Si Ecuador repite el rendimiento de los partidos pasados, va a hacer un muy buen cotejo contra Argentina, que se va a preocupar también por las cosas que nosotros hemos mostrado. Será uno de esos partidos en los que el que acierta, gana, y el que se equivoca, pierde”.

La cita entre Argentina y Ecuador por los cuartos de final de la Copa América será mañana a partir de las 22 en Goiania (REUTERS/Marcelo Endelli)

Luego enumeró las claves para hacerle partido al cuadro de Lionel Scaloni: “Hay que presionar, jugar lo más lejos posible de su zona, estar concentrados y conocer los detalles y capacidades de Argentina. Son partidos de largo aliento. Lo fundamental será estar muy concentrados”. Y enfatizó: “Sabemos que el favoritismo está del lado de Argentina al igual que estuvo del lado de Brasil. Lo importante es creer. La jerarquía hay que respetarla pero no se teme. Ya demostramos en las Eliminatorias y ahora en la Copa América que estamos para jugar de igual igual y ojalá que contra Argentina no sea la excepción”.

Lechuga reveló que previo al empate 1-1 con Brasil les pidió a sus dirigidos que además de la actitud que exhibieron por Eliminatorias contra los de Tite, debían sumar agresividad ofensiva aunque fuera dificultoso. Lo mismo tratará de hacer contra la Albiceleste en Goiania, recordando el ajustado 1-0 con gol de penal de Lionel Messi por la primera jornada de la clasificatoria a Qatar 2022 en la Bombonera: “Si podemos hacer un partido de condiciones similares y agregarle lo que nos faltó en Buenos Aires tal vez estemos preparados para tener un resultado distinto como lo tuvimos contra Brasil”.

Alfaro cree en que Ecuador puede jugarle de igual a igual a Argentina mañana en Goiania (EFE/Alberto Valdés)

Por último, Alfaro se mostró cauteloso respecto a la participación de su elenco nacional en la competición, ya que apuesta a un proceso a largo a plazo de 10 años de duración (que puede llegar a exceder su presencia) por la juventud del plantel. En tanto, insistió en que el principal objetivo del grupo es clasificarse a la próxima cita mundialista: “El de mañana es un partido muy importante y ojalá vengan más así, pero por más que seamos campeones de Copa América eso no nos clasificará a la Copa del Mundo. Quisiera que Ecuador tenga el privilegio de estar en el sorteo del Mundial de Qatar”.

LA RESPUESTA A LOS QUE LO TILDAN DE “DT DEFENSIVO”

“Voy a dejar que responda Albert Einstein por mí: es más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Tengo claro lo que puede lograr Ecuador y voy a seguir apostando por el protagonismo de mi equipo. Para mí el mejor entrenador es aquel que puede encontrar la estructura que mejor favorece a las individualidades que tiene. Cada realidad tiene su propia impronta y esta es la de Ecuador. Tue el privilegio de clasificar a Copas Sudamericanas, Libertadores y de que planteles me hayan hecho campeón. Siempre aposté a sacar el máximo del equipo que tenía y que no se sintiera menos que nadie, esa fue mi búsqueda. Esas luchas (contra los que lo tildan de defensivo) no las doy”.





