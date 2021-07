“No le veo sentido a la presencia de Agüero en la Selección”: la ácida crítica de un campeón del mundo

Camoranesi dio su opinión general de la actual selección argentina

Mauro Camoranesi es una de esas figuras de exportación que terminó brillando en Europa. Al igual que David Trezeguet, el tandilense alcanzó a la cima del mundo con una selección ajena a la albiceleste. Su caso se dio en Alemania 2006, cuando se quedó con el título con la Azzurra. Una vez retirado, orientó su carrera hacia la dirección técnica y en este momento es comentarista de la Eurocopa 2020, la cual disputó en dos ocasiones: Portugal 2004 y Suiza-Austria 2008.

En charla con Radio Continental, tuvo una mirada crítica ante la convocatoria de Sergio Agüero para disputar la Copa América aunque opinó que a la albiceleste le vendría bien jugar con dos centrodelanteros en algunas ocasiones. “Lo que pasa que Argentina no tiene a Lukaku, ese es el problema. Lautaro podría jugar tranquilamente con otro 9, pero no sé quién sería en Argentina. Te voy a ser honesto, y esto no es una crítica, yo al Kun Agüero hace muchos años que no le veo en la selección un sentido. En su equipo tuvo un gran rendimiento porque el equipo le da el sustento para ser el gran jugador que fue siempre, pero en la Selección hace mucho tiempo que no tiene ese sustento que ha tenido en su club”, disparó.

Además, aprovechó para resaltar el buen trabajo del entrenador del seleccionador argentino. “Para mí el trabajo de Scaloni es bueno, ha hecho mejores cosas que otros que han estado en el pasado. Siempre ha estado con la cabeza fría, renovó a la camada de jugadores, me gusta lo que está haciendo. No creo que dependa todo del entrenador”, declaró Camoranesi sobre el labor que tuvo Lionel para hacer el recambio generacional. Pero advirtió: “Si le toca jugar con Brasil va a sufrir muchísimo porque no te regala nada y tiene mejores individualidades que Argentina”.

Agüero cumplió 100 partidos con la selección argentina en el duelo con Bolivia (Foto: Reuters)

Si bien su comentario más ácido fue dirigido a Agüero, también se mostró disconforme con uno de los titulares: “A mi me gusta el cinco que dé la pelota hacia adelante, no hacia los costados. Vos ves los mejores volantes del mundo que recuperan y juegan constantemente: Goretzka o Kanté. Creo que Paredes es un cinco a la antigua”.

Entre otros temas, el ex futbolista comparó a los dos torneos continentales que se están disputando en paralelo. “Esta Eurocopa es la más linda de los últimos 20 años. El nivel de los equipos es muy bueno, el ritmo de los partidos son altos y la diferencia de los campos de juego con la Copa América es enorme. Fue algo improvisado también, pero hay pasto alto y canchas lentas. Salvo Argentina, Brasil y un poquito Paraguay son los que intentan jugar. Los demás están muy lejos. La Eurocopa es más pareja, se pueden dar resultados raros. Para mí es más linda la Euro este año”, explicó Mauro.

Y agregó sobre el principal déficit que encuentra al mirar los últimos encuentro de la selección nacional: “Los jugadores que tiene la selección no se puede decir que son malos o que no están a la altura. A mí me gustaría ver más un equipo, siento que Argentina improvisa mucho en la cancha y eso después se paga cuando jugas contra países de tu misma calidad. Hasta que Argentina no juegue como equipo, no importan las individualidades”.

