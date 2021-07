El cambio de look de Lionel Messi antes del partido de la Selección ante Ecuador

El astro rosarino cambió el look antes del partido de los cuartos de final de la Copa América





Todo indica que su futuro seguirá ligado al Barcelona. Sin embargo, Lionel Messi todavía no renovó su contrato con el Culé y desde el 30 de junio está en libertad de acción. Su vínculo con el Blaugrana generó una gran repercusión en el mundo y muchos equipos apelaron a publicaciones irónicas con el deseo de sumarlo entre sus filas.

Lejos del contexto que causa sensación en el planeta futbolístico, el astro rosarino se mantiene enfocado en lograr el objetivo que se planteó con la Selección: terminar con la sequía de 28 años sin títulos y buscar levantar la Copa América en Brasil. Para ello, el combinado albiceleste deberá superar a Ecuador el sábado por la noche para continuar con su camino hacia la final que se disputará en el mítico Maracaná.

Concentrado en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, la Pulga aprovechó su tiempo libre para renovar su aspecto y pasar por la peluquería. Hasta el momento es lo único que renovó, y en Cataluña aguardan con ansiedad que confirme su continuidad en el club que lo vio nacer.

En este sentido, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, concretó una reunión con el presidente de La Liga de España, Javier Tebas, para mantener a Lionel Messi en el club luego de que se venciera su contrato de manera formal. La principal complicación del club catalán es la cláusula de la limitación salarial impuesta por la organización del certamen, más allá de que hay otros aspectos por resolver con el delantero.

La fórmula del límite de sueldos surge de los ingresos de cada institución menos los gastos no deportivos. La pandemia del coronavirus le pegó duro a la recaudación por los tickets del Culé, que vio sensiblemente afectada su caja con una pérdida de 300 millones de euros y una masa salarial alta en el plantel (671,429 millones), según informó el periódico Mundo Deportivo.

La mala noticia es que Tebas la semana pasada afirmó: “Ojalá incorpore la de Messi, pero si lo hace, tendrá que recortar por otro lado. Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ad hoc por el tema de Messi”. Sus palabras igualmente no reflejan el verdadero deseo y necesidad de la competición: retener a Messi para evitar la fuga de la última estrella de la competición, más allá de la llegada de Sergio Agüero.

Las salidas de Cristiano Ronaldo (Juventus), Sergio Ramos y de Neymar (PSG), y la falta del arribo de futbolistas que rompan el mercado, condicionan las reglamentaciones inquebrantables de La Liga. En el caso de lograr un “entendimiento” se encaminará hacia un final feliz la novela entre Barcelona y Messi, máximo goleador e ídolo, que comenzó el año pasado cuando el futbolista mandó un burofax para quedarse con el pase en su poder bajo la presidencia de Josep María Bartomeu.

De hecho, los medios deportivos españoles señalaron que “restan detalles” entre Laporta y Jorge Messi, padre y representante del astro. Además de la limitación salarial, los otros puntos que deben tener en cuenta son el tema fiscal o los aplazamientos de los pagos a los que se sumarían los del nuevo contrato.

