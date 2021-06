El Patrón Bermúdez dio detalles de la negociación con Cavani y señaló a los dos nuevos líderes del plantel de Boca

Horas después de que Juan Román Riquelme rompiera el silencio e hiciera fuertes declaraciones sobre el Mundo Boca, fue el turno de Jorge Bermúdez, ladero en el Consejo del Fútbol de la institución xeneize. El ex defensor colombiano visitó el programa F12 de ESPN y tocó varios temas de relevancia.

Uno de los principales tópicos de debate fue el mercado de pases: se mencionó la negociación frustrada con Edinson Cavani, de quien detalló: “Si dice que quiere jugar en Boca y sentir lo que es vestir la camiseta, que no le importa lo que cobre porque quiere tener esa sensación antes de retirarse, ¿qué podemos hacer? Que haya dicho eso es motivo de felicidad para nosotros”.

E hilvanó su frase con la óptica del CDF y su intención de fichar jugadores con nivel de selección que potencien al plantel y den credibilidad a su trabajo. Sin embargo, advirtió: “Después de ese análisis, vamos a los números y lo que el club puede pagar o no. Si Cavani ganaba 10 millones de euros es inalcanzable para Sudamérica. No puedo pasarle a nuestro vicepresidente la carta de intención por un delantero que el club no puede pagar. Le estaría haciendo perder el tiempo”. Y remató: “(A Cavani) lo vamos a estar esperando”.

A partir de la salida de Carlos Tevez, quien no jugará más con la camiseta azul y oro pero evalúa continuar su carrera en el exterior, surgieron nuevos líderes dentro del grupo. Bermúdez apuntó a dos: Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo , quienes esta mañana formaron dupla central en el primer equipo que paró Miguel Ángel Russo en el amistoso contra Atlético Tucumán disputado en el predio de Ezeiza. Y amplió el panorama: “Ojo con Rolón, Campuzano tiene experiencia, Fabra es de selección... En cuanto a líder deportivo hay muchos. Cardona es tremendo, quiere que el equipo juegue a lo que él juega”.

El Patrón Bermúdez volvió a hablar en los medios

En cuanto a Tevez, expresó: “La relación con los chicos siempre fue muy correcta, esa es la palabra que define lo que hicimos este tiempo. Que él lo haya decidido (irse) nos da tranquilidad a nosotros. Carlitos jugó hasta el último partido, los 90 minutos ante Racing. Lo acompañamos hasta donde él quiso estar. La relación con él fue correcta. Nunca hubo nada político”.

El emblemático ex defensor boquense desmintió fervientemente que el Consejo no atienda los llamados de los representantes de los jugadores con los que negocian e insistió con que el agente de Julio Buffarini ni siquiera leyó la tercera y última oferta de renovación que le hicieron al cordobés y que la idea siempre fue que Pol Fernández continuara en el club: “No interrumpimos el contrato; nadie le cortó la cabeza. Él dijo que no quería jugar más en Argentina, le pasamos eso al cuerpo técnico y él decidió que no jugara más”.

· LA CONTINUIDAD DE RUSSO:

“Miguel tiene contrato hasta diciembre y queremos que esté muchísimo tiempo más. Dependerá de que él se sienta cómodo y que los resultados se le den”.

· LA LIBERTADORES:

“Los 4 (Riquelme, Delgado, Cascini y yo) la vemos como una obsesión hermosa. El hincha y el socio la quiere, es hora de que la vuelva a ganar. Cada una de las Libertadores que tengamos la posibilidad de competir, la tomaremos como la primera y la última, aunque sabemos de que todo lleva su proceso. Cuando llegó Bianchi en el 98 no creo que mucha gente haya pensado que iba a ganar la primera que jugara. Si se empieza a armar el movimiento dentro del plantel, el grupo, el club y empezamos a sumar nombres y hombres, cada vez va a estar más cerca”.

· LA FUNCIÓN DE SU HIJO EN EL CLUB:

“Mi hijo es orgullosamente de Boca, en el 2000 dio la vuelta en la Libertadores. Se tituló, se graduó como administrador de empresas y está dando una mano en el club que ama. Se levanta, va, hace una labor y la cumple como lo hace cualquiera. Estoy orgulloso, ojalá esté mucho tiempo en el club. Él está muy agradecido al club por aprender día a día”.

