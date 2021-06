Riquelme, recargado: el mercado de Boca, la relación con Tevez, dardo a Gallardo y fuerte careo con Roberto Leto

(Boca Juniors Oficial)

Juan Román Riquelme brindó una extensa entrevista televisiva y no dejó tema sin tratar. Con el mercado de pases como eje, el vicepresidente xeneize contó por qué son complejas las llegadas de Roger Martínez, Franco Di Santo o Luis Advíncula, entre otros. También se refirió a su relación con Carlos Tevez, quien se despidió del club en este semestre.

Las recurrentes lesiones de Wanchope Ábila y Mauro Zárate y dardos a Marcelo Gallardo y a la gestión de Daniel Angelici, fueron otros de los tantos temas abordados por el ídolo, quien además tuvo un fuerte careo con Roberto Leto y otros integrantes de la mesa de ESPN Fútbol 90. A continuación, las frases más destacadas de Riquelme.

El fuerte careo con Roberto Leto :

Riquelme: “Desde que llegamos hace un año y medio las cosas van bien. Entiendo que siempre se tenga que hablar de Boca como si hiciera mucho tiempo que no se gana nada. No está nada mal. Ganamos dos torneos de tres y llegamos a una semifinal de Copa Libertadores. Lo veo a Leto muy preocupado. Hace un año y medio atrás no lo veía preocupado cuando no se traían refuerzos. Ahora está muy preocupado, muy preocupado. Parece que nosotros tenemos la obligación de gastar 10, 20, 30 millones de dólares. Leto tiene que saber que sus amigos nos dejaron el club con muchas deudas”.

Leto: “No son amigos, son conocidos”.

R: “Él (sobre Leto) tiene que ser agradecido a nuestro club. Entiendo que tenga amistad con los anteriores, pero que entienda que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros heredamos un plantel. Nosotros podemos anotar solo cinco jugadores en esta lista de la Copa Libertadores. Si nos ponemos a pensar del equipo que está jugando actualmente, sacando Capaldo y Tevez, y creemos que se está haciendo un buen trabajo porque el entrenador puede contar con cuatro jugadores nuevos. Que no se le dé importancia a los jugadores que llegaron a Boca está bien porque cada uno analiza las cosas como quiere. Queremos traer más jugadores, pero la cosa no está fácil. De que los jugadores de Selección y de categoría están caros. Tenemos un problema muy grande con nuestro billete y tenemos que hacer las cosas con calma y cuidar el club. Encima con una dificultad de que nuestro primer partido en la temporada será en la Copa Libertadores. Por ejemplo en Brasil no paran y los equipos brasileños tienen una gran ventaja”.

L: “Hablaste como si fuera familiar de los que estuvieron antes en el club…”

R: “Nos conocemos hace veinte años. Leto. Sabemos quiénes son tus amigos y to te respeto mucho”.

L: “Pero hay algo que hay que explicar: la gente que estaba en el club estuvo durante los últimos 25 años y yo haciendo la campaña de Boca es obvio que voy a tener relación con ellos. Esto no significa que no los haya criticado…”.

R: “¿Qué no los criticaste?”.

L: “Tendrías que preguntarle al presidente que llegó en el ’96 si no lo criticaba”.

R: “¿A quién querés que le pregunte? Si los que estaban no me hablaban”.

L: “Hablaste con todos, con Macri, con Angelici, como yo pude haber hablado con ellos”.

R: “Los tuve como dirigentes y yo iba a trabajar… Te veo muy preocupado por los jugadores que llegaron, que no te gustan…”.

L: “Yo no dije que no me gustan. Como Marcelo (Benedetto), que lo quiero mucho y lo conozco de Argentinos y dice que ‘Boca no tiene un jugador importante’. ¿Cardona no es importante? Está en su selección. Zambrano es importante, lo mismo que Rojo. Para mi, tal vez para ustedes no… Porque hasta hace tres meses estábamos todos de acuerdo, que Cardona era el mejor hasta la lesión en el Superclásico. Después del partido de Vélez estábamos todos de acuerdo que Cardona era el mejor jugador del país. El que tiraba los tiros libres por debajo de la barrera, el que tiraba pases sin mirar, el que ganó y el que nos hizo ganar una final contra Banfield. Cuando los escucho a ustedes de que dicen que Boca no tiene jugadores importantes ¡P… madre! Hace tres meses estábamos todos de acuerdo. Y ahora Cardona está en su selección”.

El ida y vuelta con Marcelo Benedetto :

Benedetto: “Lo que quise decir es que a Tevez lo pongo en lugar tan arriba que no quise comparar las jerarquías…”.

Riquelme: “Marce, ¿cómo hacés para conseguir un Tevez? ¿Hay un Tevez?”.

B: “Lo que quise decir es que Tevez y Riquelme están en un lugar muy arriba y no lo pongo en detrimento de otros jugadores como Pavón, Villa”.

R: “Pero para mí (Cardona) es un jugador de selección. Está en la Copa América, no está entrenando con nosotros. Pensá que lo llevaron estando mal. Porque él jugó el partido contra Racing no estando bien”.

B: “¿Y se va a quedar?”.

R: “Él tienen contrato hasta diciembre y nosotros tenemos opción de compra a partir del 1 de enero”.

El mercado de pases de Boca y fuerte crítica a la gestión de Daniel Angelici :

“¿Los demás clubes están gastando mucho? No, porque no están trayendo jugadores. Veo clarísimo que Boca es el que está obligado a ganar por 7-0 todos los partidos y gastar millones cada seis meses. Nos han dejado un club con deudas, la plata que teníamos que cobrar de Nandez y Benedetto la cobró la gestión anterior antes de las elecciones. Teníamos que cobrar 14 millones de dólares el 1 de agosto de 2020 y ellos la cobraron antes de las elecciones, 60 días antes, quiere decir que cobraron 14 palos de adelantado. En conferencia dijeron que nos dejaron 5 a favor, quiere decir que nos iban a dejar con menos 9 millones”.

“¿Boca tiene la obligación de traer 11 jugadores? Estoy siendo demasiado claro y sincero, repito, soñamos con ganar la Copa y competimos hasta el final para ganarla y vamos a hacer todo lo posible, pero no le vamos a mentir nunca. Queremos traer buenos jugadores, competir cada vez mejor, pero el peso no tiene el mismo valor que el dólar y tenemos estos problemas que no son mínimos”.

“Por Roger (Martínez) se habla todos los días y de mil jugadores. Me gusta, como también Cavani, Di Santo, un montón, pero de ahí a que podamos es otra cosa. Si después no te alcanza qué vas a hacer, si no se puede no se puede”.

El hincha de Boca tiene que saber que yo trabajo desde las 10 de la mañana hasta la 2 de la madrugada. Me quedo en el predio de Ezeiza, sueño con competir y armar un buen equipo. Les prometo que vamos a competir y armar el equipo más fuerte que pueda. Al club lo voy a cuidar más que lo que cuido a mi familia, porque lo amo. Queremos traer refuerzos y vamos a intentar hasta el último día del libro de pases seguir reforzándonos”.

“Hablamos con un montón. Soñábamos con Cavani porque él nos comunicó que quería jugar acá y renovó en el United, así que esperemos al año que viene a ver qué pasa. Advíncula, Di Santo, pero hablamos con San Lorenzo hace doce días por teléfono y después nunca más. Siempre queremos tener más y lo vamos a intentar”.

Las recurrentes lesiones de Wanchope Ábila y Maruo Zárate :

“Antes teníamos un plantel por ahí para muchos más grande, pero en 18 meses con Mauro, con todo el dolor del mundo porque lo quiero mucho y era a quien yo le tenía más confianza, y Wanchoe pobre que participaron poco con las lesiones que tuvieron. Contamos nada más que con Tevez y Soldano. Dicen que Boca tenía cuatro delanteros ... vos decís son poquitos y por ahí no tienen los nombres que tenían los demás, pero hay que pensar que tuvimos la mala suerte de tener dos delantero muy buenos e importantes que los tuvimos lesionados. Repito, los que estuvieron siempre fueron Soldano y Tevez.





