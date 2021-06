Las confesiones de Luis Islas: su renuncia al Mundial 90, la reunión por el doping de Maradona y el reclamo que le hizo Diego por una recordada jugada

Islas habló de la reunión por el doping de Maradona

Luis Alberto Islas, campeón del mundo en México 86, relató algunas vivencias de aquel equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, a 35 años de la victoria contra Bélgica en las semifinales. Diego Maradona fue el autor de los tantos del 2-0 en el estadio Azteca que clasificó a la final a la Albiceleste. El ex arquero se refirió a su relación con el Doctor y el Pelusa, además de contar cómo se enteró el seleccionado del 94 de su doping.

· SU RENUNCIA AL MUNDIAL 90:

“Yo estaba en Logroñés y fui convocado por Bilardo, el mejor técnico que tuve. Creo que se equivocó porque me dijo que estaba convocado pero que no iba a atajar el primer partido. Yo ya no era el pibito de 18 ó 19 años, venía de varios años en Primera y había sido elegido el mejor arquero en España. Me quitó la ilusión, lamentablemente ese hubiera sido mi cuarto Mundial (disputó Juvenil 83, México 86 y Estados Unidos 94), pero tomé la decisión de no viajar. Después se armó un gran equipo que lamentablemente no pudo ser campeón pero hizo un trabajo fantástico. Hubiera atajado por la lesión de un compañero (Nery Pumpido se fracturó un dedo en el segundo partido ante Unión Soviética), en ningún momento lo pensé de esa manera. Entró el Vasco (Goycochea) y con el tema de los penales colaboró mucho”.

· LA REUNIÓN POR EL DOPING DE MARADONA

“Veníamos de ganarle 4-0 a Grecia y 2-1 a Nigeria. Estábamos en el vestuario festejando, cantando, disfrutando lo que se había conseguido. Después hubo un rumor, de que había sido otro jugador... Todos rumores. Fue una charla a horas muy tarde de la madrugada, donde Coco (Basile) nos convoca y ya era oficial. Es como que modificó toda la estructura que teníamos. Todo lo bueno que se estaba haciendo se modificó. Nos habían tocado al jefe, a Diego Armando Maradona. La reunión fue en el hotel donde estábamos concentrados, no me acuerdo si en el lobby o dónde. Estábamos nosotros solos. Se venía comentando y cuando se confirmó, se hizo la reunión con todo el plantel”.

“Ese equipo gustaba, jugaba bien, tenía una idea marcada y un técnico fantástico que nos permitía libertad futbolística. Cuando pasó lo de Diego anímicamente nos golpeó mucho. Se nos estaba tocando al número 1, al más grande de todos. El equipo lo sintió anímica y futbolísticamente. Lo sufrimos, lo vivimos y padecimos. Personalmente hasta hoy tengo muchas dudas de lo que pasó. Diego estaba permanentemente entrenando con nosotros y nos analizaban. La imagen de la señorita (enfermera) que se lo lleva de la mano... Algo pudo haber pasado ahí. Ese selección era campeona”.

· EL HISTÓRICO RECLAMO DE DIEGO POR UNA JUGADA

Atajada de Islas a Maradona de rabona

“Hasta el día de hoy me sigue doliendo la espalda (por la atajada a Maradona, que casi le hace un gol de rabona, en un Independiente-Newell’s en el 93). Tenía esas cosas Diego. Dirigimos muchos años juntos, lo recuerdo con el máximo cariño y respeto. Siempre me reclamaba eso, ‘por qué no me dejaste, por qué hiciste eso’. Yo lo cargaba y le decía ‘¿qué querés?, estaba defendiendo el arco del más grande’. Ahí él se metía con Boca. Un genio, lo que fue como jugador algo extraordinario, como entrenador también. Tuve el placer y responsabilidad de estar con él. Lo que disfrutaba en un campo de juego caundo el equipo hacía un gol... Esos abrazos que nos dábamos eran pura pasión. Va a estar siempre en mi corazón”.

