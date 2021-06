Cristian Traverso reveló por qué rechazó una propuesta para trabajar en el Consejo de Fútbol de Boca: “Conozco a sus integrantes”

Cristian Traverso aseguró que recibió una oferta para trabajar en el Consejo de Fútbol de Boca

Desde que Jorge Amor Ameal asumió a la presidencia de Boca Juniors a fines de 2019, el nuevo Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme intentó volver a incluir en el club a varios ex futbolistas que fueron importantes durante la época dorada del Xeneize. Las caras visibles del proyecto son Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, encargados de ayudar al cuerpo técnico en el armado del plantel que competirá durante la próxima temporada.

Uno de los que estuvo dentro de la lista para conformar dicho grupo fue Cristian Traverso, que hoy trabaja como panelista en el programa Superfútbol transmitido en TyC Sports. “Con Bermúdez coincido en algunas cosas y en otras no. Agradezco que hablen (los miembros del Consejo). Algunos dicen que estoy mal porque no me invitaron. Cuando a mí me invitaron al Consejo yo dije que no porque conozco a los integrantes. Tengo una mirada difícil. No soy un tipo de llevarme bien. Cuando considero que las cosas no son justas, no son justas. Y si yo voy a estar en un lugar que me siento mal, por más que haya mucha plata, a mí no me sirve”, argumentó sobre su rechazo a la oferta de Riquelme. Su declaración en torno a una teórica propuesta del Xeneize las realizó luego de una extensa entrevista del Patrón Bermúdez con el programa que Traverso protagoniza a diario.

En tanto, aclaró que no está peleado con Riquelme y que de vez en cuando habla con él. Además, agregó: “A mí no me paga Angelici por estar acá. Porque la gilada es esa, algunos dicen ‘a este gordo le paga Angelici para hablar mal’. A mí como jugador de Boca me duele que algunos hinchas digan eso porque yo dejé muchas cosas en el club. Soy más hincha que cualquiera, pero a veces me tengo que sacar el termo y decir qué está bien y qué está mal”.

Además de no ir por la gente que conforma dicho grupo, explicó que el día a día de un club como Boca “tiene la particularidad de consumirte tres, cuatro o cinco veces más que otros equipos” por la exigencia que existe puertas para afuera.

Traverso defendió los colores de Boca desde 1997 hasta el 2005 con dos préstamos a México en el medio (Foto: Foto Baires)

Anteriormente Traverso había revelado detalles del recordado festejo del Topo Gigio de Riquelme hacia Mauricio Macri durante un Superclásico en la Bombonera, que lo tuvo como actor principal en el detrás de escena.

Traverso no es el único que rechazó una propuesta de Juan Román Riquelme: hace pocos días José Basualdo también sacó a la luz que tampoco quiso arrancar a trabajar en el Xeneize. “Tuve ahora, a lo último, una propuesta para dirigir la Cuarta División y la Octava, aunque obviamente con la Octava ni cerca. Por la Cuarta le dije que le agradecía y que no. Hablamos de números y no llegó a lo que pretendía escuchar. Le agradecí y seguí en otra cosa”, detalló en Radio La Red.

Lejos de estar en conflicto con alguno de los integrantes, el ex volante explicó la razón por la que denegó el ofrecimiento: “Por la experiencia que tenía, tengo 15 años de dirigir Primera División. Pensé que iba a tener otra propuesta pero fue como la de los técnicos de las divisiones inferiores. Ellos lo ganan y yo no. Ese fue el tema”.

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol sigue trabajando alrededor del mercado de pases actual en busca de otorgarle el mejor plantel posible a Miguel Ángel Russo para encarar la segunda mitad del año con el mejor plantel posible. Con el peruano Luis Advíncula bajo el radar, Boca espera cerrar el fichaje del lateral derecho lo antes posible.

