El Patrón Bermúdez le respondió al padre de Nahuel Molina y habló de la inesperada salida de Tevez

Frases Jorge Bermúdez sobre Boca

Jorge Bermúdez rompió el silencio y habló en nombre del Consejo de Fútbol de Boca sobre la actualidad de la institución de la Ribera. El Patrón se refirió a la oportunidad de revalidar las intenciones del cuerpo técnico dirigido por Miguel Ángel Russo de potenciar el plantel aunque al mismo tiempo advirtió que no es fácil competir contra cualquiera en el mercado. “En el anterior mercado decidimos apostar por los chicos y nos salió bien”, aseguró en TyC Sports.

Con el entrenador, aseveró el integrante del CDF xeneize, dialogan todos los días y opinan de fútbol y sobre Boca: “Una cosa es opinar y otra exigir. Miguel a veces abiertamente nos pregunta qué opinamos y nosotros le damos nuestro punto de vista, pero las decisiones siempre las toma él”. En tanto, fue cauto a la hora de hacer hincapié en el sueño de ganar la Copa Libertadores: “Sigue siendo el objetivo hermoso que queremos conseguir todos pero paso a paso, haciendo de la manera correcta las cosas se va a dar todo a su tiempo”. Sobre la eliminación pasada contra Santos, afirmó: “Con hinchas de Boca en la cancha, no perdíamos la serie. Pensé que la competíamos en la final”.

A Bermúdez le preguntaron por la chance de contratar un refuerzo bomba y él mismo puntualizó a Franco Di Santo: “Hace 12 días hablamos con San Lorenzo. Estamos felices en el Consejo porque nos tratan muy bien. Estamos a la espera de lo que pueda llegar a pasar”. Por el momento, no hay acuerdo entre los clubes por el traspaso del delantero.

En paralelo, se fijó en sus compatriotas Roger Martínez y Miguel Borja: “Roger es un jugador completo de ataque, no sólo de centroárea, puede jugar por los costados. Miguel es un jugador potente. Los jugadores de selección tienen un perfil que nos interesa. Al Chelo (Delgado) le brillan los ojos cuando mira delanteros de selección. Con los del medio está Raúl y para los malos que necesitamos atrás aparezco yo, ja. ¿Román? Nos hace jugar a los tres y nos escucha hasta el último minuto. Cuando se habla de jugadores de selección, a Román le interesa”.

Y también le consultaron por River: “Para mí es una motivación tremenda, enorme. Nuestro camino no depende de lo que hace el rival pero hay un profundo respeto por lo que hace. Tenemos una convicción generalizada de que haciendo las cosas bien tenemos nuestro propio estilo y lo vamos a saber llevar. ¿El corte de la racha contra ellos? Tenemos que seguirla trabajando. Se dejó muy claro que antes de nuestra llegada era una cosa y las cosas, de a poco, se están amoldando, están volviendo a la normalidad, ja”.

BERMÚDEZ, NOMBRE POR NOMBRE

Las declaraciones del padre de Nahuel Molina: “Cuando llegamos a Boca heredamos un plantel, compromisos, contratos, préstamos y situaciones. Nahuel venía de Central y le quedaban 6 meses de contrato porque la gestión anterior no había tomado los recaudos para renovarle. Nos sentamos tres veces con el chico y le dijimos que era el 4 de nuestro club, el más importante del mundo, que no se perdiera la oportunidad de jugar acá. No hubo forma de convencerlo y, ante eso, no podemos obligarlo. No es caerle al chico pero tampoco dejar que avasallen con opiniones por algo que tratamos de solucionar y ya estaba encauzado. Tenemos un profundo respeto por el padre y su familia pero no es así”.

La salida de Carlos Tevez: “Cuando llegamos a la institución, no jugaba. Mucha gente en ese momento esperaba que nuestra llegada fuera el detonante de su partida y pasó todo lo contrario. Empezó a jugar, nos dio la posibilidad de ser campeón dos veces y entregar todo. Hoy decidió no estar más, tomarse un tiempo, vacaciones y descansar. Hay algo que me alegra mucho más, que Román le haya propuesto que cuando quiera, venga a trabajar con nosotros. No sé si jugará en otro club, pero lo vamos a esperar para que nos acompañe”.

“¿Si me arrepiento de haber dicho que cuando llegamos era un jugador retirado? Lo tergiversaron y lo tomaron de la manera que no era. Simplemente quise decir que no jugaba. Se lo aclaramos personalmente con Raúl (Cascini). ¿Cómo definiría la relación de Tevez con el Consejo? Correcta. Sobre los tuits que publiqué sobre él, a veces uno en la vida toma decisiones que le parece en el momento que son justas y necesarias. Yo creo que en ese momento fueron justas y necesarias. Lo más importante es que lo aclaré personalmente con él. Nos hubiera gustado que siga, a quién no”.

La salida de Wanchope Ábila: “Ramón fue un jugador muy bien consderado y se tuvo una ilusión de que fuera parte del proyecto y que aportara. Desgraciadamente no se pudo sostener en cancha por una innumerable cantidad de lesiones que lo acompañaron. El jugador empezó a mostrar una intención de querer salir. Hubo una posibilidad de salir a Uruguay que se le comentó, el jugador dijo que no. Y él mismo dijo después que le había salido algo de Estados Unidos. Teníamos nuestro análisis y le preguntamos al cuerpo técnico que era lo que pensaba. Russo tomó la decisión. Era una buena opción que el jugador tomara ritmo en un lugar donde tuviera 4 ó 5 partidos seguidos”.

Mauro Zárate: “¿Si se apuró al rescindir su contrato antes de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional contra Racing? Esa pregunta sería buena hacérsela a él. Él rescindió 10 días antes”.

La continuidad de Miguel Ángel Russo: “Tenemos una relación humana, personal y profesional impecable. Deseamos que le vaya muy bien porque queremos que esté muchos años con nosotros. Los malos resultados a veces desencadenan en situaciones que nadie quiere. Apostamos por el buen momento de Miguel y del grupo que dirige. Hubo diferencias en cómo actuó el equipo. Que el equipo juegue mal hoy no quiere decir que el técnico se tenga que ir mañana. Ni tampoco cuando se gana está todo bien hecho. Hay que mantener un equilibrio. Darle las herramientas pero existe una gran convergencia de opiniones que es lo que más tranquilo me deja a mí”.

El término de contrato de Julio Buffarini: “Fuimos muy claros y nos manejamos con mucho respeto. Nunca hemos más que querido solucionar una situación de final de contrato. En tres ocasiones se le propuso una mejora con extensión. Respetamos la decisión de cada deportista. Julio nos dijo que no a las tres chances que le dimos para renovar. Sabemos de su profesionalismo, somos consecuentes, vemos su sacrificio, pero no podemos obligarlo a firmar un contrato con Boca. El jugador decidió que su vida continúe en otra institución”.

La situación de Cristian Pavón: “Cuando llegamos estaba en la MLS, lo quisimos traer cuando terminó su vínculo y se presentó unos días más tarde. Nos juntamos los tres (Bermúdez, Cascini y Delgado) y le explicamos que para nosotros era gratificante tenerlo. Para nadie es un secreto que es un tremendo jugador. Se sumó al plantel, luego de tener una molestia se operó, regresó y hoy es parte de la pretemporada y tiene contrato vigente”.

La venta de Esteban Andrada: “Es un excelente jugador y persona. Está en México haciéndose los exámenes médicos y definimos los detalles que faltan para que se haga la transacción a México (Rayados de Monterrey). El chico llegó a un acuerdo con el club y el club quiere que se hagan las cosas”.

