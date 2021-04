Traverso contó el detrás de escena del mítico Topo Gigio de Riquelme y reveló por qué se rompió su relación con Román

“Ahí estoy yo, diciéndole ‘vámonos, porque el que paga los platos rotos soy yo, me van a hacer cargo a mí de pagar la factura’”. Cristian Traverso le pone voz a lo que se televisa en TyC Sports: la celebración de Juan Román Riquelme en el segundo gol que Boca le convirtió a River en el Superclásico disputado en la Bombonera por el Clausura 2001. Hoy, a exactamente 20 años de ese episodio, el ex futbolista xeneize contó la historia detrás.

El Barcelona había venido a buscar a Riquelme y ofrecía una fortuna para llevárselo, a meses de haber bailado al Real Madrid por la Intercontinental 2000 en Japón. Mauricio Macri, presidente de Boca en ese entonces, tenía encaminada la gestión pero la megaoperación en la que había personajes que no tenían que estar -según Traverso- se frenó por pedido expreso del futbolista, que pretendía que su representante (Marcos Franchi) participara de la misma.

“No había avisado (que iba a hacer el gesto del Topo Gigio) y a mí me endosaron que había sido el autor intelectual. Era para un contrato que había que renovar. Yo concentraba con Román y algunos me quisieron pasar factura diciendo que yo era la manzana podrida”, comentó el ex defensor, que estaba peleado con buena parte del periodismo y la directiva del club.

Sobre el hecho en sí, relato: “Yo le di mi punto de vista a Román, porque se hablaba de mucho dinero para un momento del país complicado y él no era de los que más cobraban. Estábamos en el hotel Los Dos Chinos haciendo las cuentitas, no teníamos ni mantel, sobre una mesita chiquita en la que si poníamos los dos pocillos se caía uno. Hacíamos los números del 15% de la transferencia, éramos inocentes, porque eso después pasaba por Agremiados, había que devolverlo... Yo no quería que se peleara con el presidente ni el presidente con él porque estábamos en un momento en que le ganábamos a cualquiera. Pero se van sucediendo rispideces”.

Traverso y Riquelme, una relación rota desde el Topo Gigio de Román a Macri (@fotobaires)

Luego Traverso explicó por qué se rompió su relación con Riquelme a partir de ahí: “Yo lo intenté frenar y me sacó. El presidente mirando al monitor, andá a saber qué habrá dicho. Yo no me peleé con Román pero no fue la misma relación porque él entendió que yo pateaba para el lado del presidente ”. Y lanzó una frase contundente: “¿Quién tenía razón? Román, siempre”.

El ex Argentinos Juniors resolvió ir en busca de Macri para aclarar las cosas: “Me fui a decirle al presidente que no me metieran más en quilombos y se arreglaran las cosas entre ellos. Buenas noches, mucho gusto”. En definitiva, ¿qué quiso dar a entender Riquelme con el ademán del personaje de la televisión, para Traverso? “Cuando se cae la operación con Barcelona, pienso que el gesto fue de ‘quiero cobrar lo mismo que me hiciste perder con Barcelona’”.

Finalmente en 2002 el enganche fue transferido al club español pero allí Traverso se había despegado por completo de cualquier tipo de recomendación: “Yo quería que asegurara su futuro. A veces el jugador de fútbol pone como prioridad a su representante y se tensa tanto la cuerda, que se corta. Y vos no sabés si vuelve otra vez el Barcelona después”.

· LA SALIDA Y REGRESO DE TRAVERSO DE BOCA

“Después de eso me invitaron a salir. Yo reduje mi sueldo más del 30% para quedarme. Llegó un momento en que me di cuenta que no me querían de ninguna manera (varios integrantes de la comisión directiva que presidía un Macri que apuntaba a la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires). Sería lo mismo que el caso de Wanchope y Tevez ahora. Eso sí, cuando yo me quedo sin club en México, el primero que me llamó para volver fue Mauricio y ni hablamos de plata”.

SEGUIR LEYENDO: