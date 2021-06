Juanfer Quintero: “No me arrepiento de la decisión de irme de River Plate”

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Final de la Copa Libertadores - Partido Vuelta - River Plate v Boca Juniors - Santiago Bernabeu, Madrid, España - 9 diciembre, 2018 El colombiano Juan Quintero de River Plate celebra tras ganar la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors REUTERS/Sergio Perez

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero aseguró que no está arrepentido por haberse desligado de River Plate para continuar su carrera en el fútbol chino. “Uno nunca sabe cuándo se va a ir, si fuera por mí nunca me iría, pero uno pone todo en la balanza y tiene que tomar una decisión. No me arrepiento de la decisión de haberme ido, creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo”, indicó Quintero en diálogo con ¿Cómo Te Va? por Radio Colonia.

Juanfer, uno de los héroes en la conquista de la Copa Libertadores 2018 en la final ante Boca en Madrid, dejó River Plate en 2020 para incorporarse al Shenzhen de China. “No se explica, es una sensación muy diferente a todo. Viví los mejores años de mi carrera allí, no solo por los triunfos sino por lo diario, el vivir, el comprometerse a estar mejor todos los días. Me volví hincha de River y Medellín. Hay un cariño, mirlo los partidos y los sufro”, agregó el volante colombiano.

En este punto, el futbolista de 28 años le dio un gran elogio a Gallardo: “Marcelo es el entrenador más especial de mi carrera. He estado con grandes entrenadores, pero este fue especial. Cuando era entrenador, esa era la relación y fuera de los partidos teníamos una gran amistad. Lo quiero mucho y le agradezco demasiado”.

(@RiverPlate)

Mientras que sorprendió con una frase sobre su retiro: “La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo y estoy armando día a día lo que va a ser el post. A veces a la industria se le olvida que vos sos un humano, entonces uno tiene que buscar su estabilidad y equilibrio emocional, porque si no te va a costar. Por eso los número uno son los número uno, pero también uno tiene que disfrutar la vida.”

En otro orden, aconsejó a su compatriota Rafael Santos Borré, quien a fines de junio quedará con el pase en su poder con grandes posibilidades de despedirse del club de Núñez. “Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la elección que lo convenza”, indicó Quintero.

Además, comparó la situación que él vivió con la que atraviesa Jorge Carrascal: “A Carrascal el club le tiene mucha confianza, es un gran jugador, el entrenador confía en él. El Pity y yo también vivimos eso. Estoy seguro y confiado que va a hacer las cosas mejor y el entrenador lo va a respaldar. Está todo dado para que siga demostrando su calidad”.

Para terminar, Juanfer también se refirió a su compatriota Radamel Falcao García, otro ídolo del Millonario, al desear que “vuelva a River”. Y advirtió: “Pero no me lo imagino. Es un hincha de River que quiere mucho al club, pero la realidad es que por lo económico y por lo que es el fútbol en la actualidad, no sé si están dadas las condiciones para que vuelva”.

SEGUIR LEYENDO: