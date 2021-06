Boca espera novedades desde México: por qué se trabó la venta de Esteban Andrada y cómo están las charlas para sumar a Roger Martínez

Andrada está en México a la espera de recibir el OK para incorporarse a Rayados de Monterrey; Roger Martínez, en stand by

En el Predio de Boca están expectantes por un par de llamados desde México. En realidad, aguardan novedades por las situaciones de Esteban Andrada, por quien restan detalles para que sea transferido a Rayados de Monterrey, y Roger Martínez, quien permanece en carpeta de la entidad xeneize. ¿Qué sucede con ambos futbolistas?

Según pudo averiguar Infobae, Sabandija ya pasó satisfactoriamente los exámenes médicos en suelo azteca y aguarda por el pulgar arriba de los dirigentes para acoplarse. El plantel conducido por Javier Aguirre se encuentra en Cancún con los trabajos de pretemporada pero Boca advirtió que no daría permiso al arquero de 30 años hasta que los mexicanos no depositaran el dinero correspondiente a su pase.

Vale mencionar que los clubes acordaron una transacción cercana a los 6 millones de dólares y que el ex Lanús tuvo que devolver un dinero que en la Ribera le habían prestado el año anterior cuando renovó su contrato para remodelar su casa (por este motivo la transferencia se había demorado más de lo previsto). “Boca cumplió, ahora deben cumplir ellos”, le dijo un dirigente boquense a este medio. En cuanto el dinero figure en la cuenta azul y oro, Andrada quedará habilitado para iniciar la pretemporada con su nuevo conjunto.

En cuanto a Roger Martínez, es la primera opción para el cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo y también Juan Román Riquelme. Desde América de México, club al que pertenece el colombiano, mencionaron: “Hubo acercamiento, pláticas en su momento y luego se enfriaron, nos estamos en los parámetros que pueda coincidir la negociación, Roger está dentro del plantel, considerado y trabajando con el resto del plantel”. Esas palabras salieron de la boca de Santiago Baños, director deportivo, para TUDN.

El argentino Santiago Solari tiene en cuenta al ex Racing de Avellaneda y está buscando un extremo por derecha, según informaron medios aztecas. En tanto, América está decidido a prescindir de alguno de los extranjeros que tiene en el plantel, algo que alienta a las chances de Boca por sumarlo. Lo que dificulta su compra es que Martínez preferiría irse a Europa en caso de contar con esa posibilidad y que la entidad azulcrema se mostró, hasta ahora, inamovible respecto al monto de la operación. Es válido recordar que América se lo compró en 2018 a Villarreal de España por unos 9 millones de dólares.

NICO CAPALDO, PRESENTADO EN SALZBURGO

El mediocampista surgido en Boca ya fue presentado en Austria

Nicolás Capaldo viajó el sábado pasado a Austria y se finiquitó la transferencia entre Boca y Salzburgo de Austria, que desembolsó aproximadamente 5 millones de euros por su ficha. El futbolista surgido en la cantera xeneize se despidió a través de las redes sociales y ahora se preparará para disputar la próxima Champions League con su nuevo equipo.

“Desde el primer entrenamiento en inferiores hasta el último partido fue un sueño hecho realidad. Gracias a la gente que siempre esta ahí para alentarnos y apoyarnos en todo momento, a mis compañeros por el cariño, las enseñanzas y amistades que me llevo y a todos los empleados del club que ayudaron a lograr mi sueño de jugar en Boca Juniors.Fui, soy y sere hincha de boca, no tengo palabras para expresar lo que significó jugar con esta camiseta 💙💛💙Arranca una nueva etapa, pero nunca me voy a olvidar donde fueron mis primeros pasos💪. ¡Hasta la próxima Boca Juniors!”, fue su mensaje en Instagram.

