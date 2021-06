Leonardo Ponzio fue diagnosticado con miocarditis tras tener coronavirus y no podrá viajar a la pretemporada de River

Baja sensible para Marcelo Gallardo: Ponzio estará fuera de las canchas por tiempo indeterminado por culpa de una miocarditis

River informó que Leonardo Ponzio fue diagnosticado con una miocarditis tras haberse contagiado de coronavirus y tendrá que hacer reposo deportivo en el país hasta su rehabilitación. El mediocampista de 39 años estaba disponible para realizar la pretemporada junto al resto de sus compañeros en Estados Unidos pero finalmente no armará las valijas y permanecerá en Argentina.

Las alarmas se encendieron en Núñez por el inesperado resultado de Ponzio en los chequeos previos a la vuelta al trabajo. En la jornada de ayer el contingente millonario se reencontró en el River Camp para ponerse a las órdenes de Marcelo Gallardo, quien comandará al plantel en Orlando, Florida. Mañana partirán hacia Estados Unidos para empezar con las tareas que se extenderán hasta el 5 de julio.

En principio, Ponzio permanecerá entre 15 ó 20 días en reposo hasta ser nuevamente evaluado por el departamento médico de la institución. Vale remarcar que desde el club eligieron el estado norteamericano para llevar a cabo la pretemporada por las facilidades que otorga para la inoculación de las vacunas contra el COVID-19. Es decir que el experimentado futbolista riverplatense tendrá que aguardar por las dosis.

Ponzio, con miocarditis, será baja en River por tiempo indeterminado (REUTERS/Marcelo Endelli)

Ponzio se contagió de coronavirus justo después de la eliminación del equipo contra Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Si bien el testeo del capitán fue negativo antes de ese Superclásico, quedó aislado a mediados de mayo con un segundo grupo conformado por Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya, que no pudieron participar del histórico encuentro ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores en el que atajó Enzo Pérez, por falta de arqueros disponibles.

Un caso similar había ocurrido en Boca, paradójicamente justo antes de un Superclásico: al colombiano Edwin Cardona le diagnosticaron una miocarditis que lo marginó de los campos durante casi dos semanas. Luego se repuso, los electrocardiogramas arrojaron resultados satisfactorios y jugó nuevamente (hoy compite en la Copa América con su selección).

Ponzio había advertido públicamente que este sería su último año como profesional y tenía tratativas avanzadas con la dirigencia para prolongar su vínculo hasta diciembre de este año (situación similar a la de Javier Pinola). Este imponderable no modificaría los planes de la directiva presidida por Rodolfo D’Onofrio. “Vamos a ver cómo estaré en junio. De acá a lo que me quede, ya sea junio o diciembre, no creo que pase de diciembre. Este 2021 es mi último año como futbolista”, declaró Leo en febrero.

De esta forma Gallardo se privará de contar con otra de sus figuras en el comienzo de las labores, teniendo en cuenta que hay muchos afectados a los seleccionados sudamericanos que compiten en la Copa América que se desarrolla en Brasil: Nicolás de la Cruz (Uruguay), Franco Armani, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel (Argentina), Robert Rojas y David Martínez (Paraguay). Además, el particular caso de Rafael Santos Borré (Colombia), a quien se le vence el contrato el 30 de junio.

EL COMUNICADO DE RIVER:

“Leonardo Ponzio ha sido diagnosticado con miocarditis por el contagio de Covid y deberá guardar reposo deportivo en Argentina hasta su recuperación”.

El parte médico oficial de River sobre Leonardo Ponzio

La buena noticia en el River Camp es que esta mañana todos los hisopados realizados al plantel y cuerpo técnico arrojaron resultado negativo.

