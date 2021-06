“Una camiseta para la historia”: sale a la venta el mítico buzo verde de arquero de Enzo Pérez

Sale a la venta la camiseta de Enzo Pérez

El 19 de mayo el ciclo de Marcelo Gallardo en River sumó un nuevo hito, el cual será recordado por años. Luego de sufrir 20 bajas por un brote de coronavirus dentro del plantel, el Millonario se impuso por 2 a 1 ante Independiente Santa Fe, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Monumental, sin suplentes y con Enzo Pérez (lesionado) debajo de los tres palos. Fabrizio Angileri y Julián Álvarez fueron los autores de los tantos para el local, mientras que Kelvin Osorio descontó en el complemento.

Tras lo que significó esta actuación histórica que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas de River, Adidas, la empresa alemana encargada de vestir a la institución, lanzó a la venta la épica camiseta verde de arquero que utilizó Enzo Pérez en el triunfo ante el combinado colombiano.

Los hinchas de River podrán adquirir el histórico buzo de Enzo Pérez

El mendocino, pese a tener una molestia muscular, ofició de arquero para poder completar una alineación de 11 jugadores en el campo de juego y suplir las ausencias de Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli y Enrique Bologna. Vale recordar que el juvenil Leo Díaz, al no estar en la lista de buena fe para disputar el torneo internacional, no pudo ser de la partida.

La camiseta del impensado portero posee el dorsal 24 y el apellido del futbolista estampado en la espalda. La misma se presentó en el marco de una edición limitada para celebrar uno de los hechos recientes más emotivos en la historia de River, informaron desde la marca de las tres tiras.

Enzo Pérez celebra tras su histórica noche (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

“Hicimos historia y eso va a ser para toda la vida”, explicó Enzo Pérez sobre aquella noche histórica en la que se vistió de héroe y se ganó, una vez más, el cariño de todos los hinchas millonarios. “Todavía no caigo de todo lo que hemos pasado. Traté de enfocarme en el punto penal y a dónde vaya la pelota hacia los costados, que lo haga siempre caminando en diagonal. Pero con la adrenalina que tenía me perdía un poco”, supo declarar el ex Benfica en el campo de juego tras la impactante victoria en el Antonio Vespucio Liberti.

Vale mencionar que el volante se convirtió en una de las nuevas caras de la empresa, al firmar un contrato esta temporada. A partir del próximo torneo comenzará a utilizar los botines Nemezizde en cada duelo del elenco millonario.

En paralelo a este lanzamiento, la empresa germana también decidió presentar una edición especial de la camiseta titular de River Plate utilizada en el mencionado partido. Se trata de un modelo con un diseño especial en la espalda alusivo al encuentro, con la alineación de aquel día acompañada por “Impossible Is Nothing”, el eslogan de la marca.

El histórico buzo de Enzo Pérez

Ambas prendas podrán conseguirse de manera exclusiva, a partir de hoy, en la página web de Adidas, en la Tienda River y en algunos sitios de e-commerce de locales deportivos.

En lo que respecta a lo estrictamente deportivo, mañana el plantel (con las bajas de los futbolistas que se encuentran disputando la Copa América) viajará rumbo a Orlando, Estados Unidos, para realizar la parte fuerte de la pretemporada. Los de Marcelo Gallardo tienen previsto realizar tres amistosos.

SEGUIR LEYENDO: