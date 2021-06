La desgarradora frase de un ex compañero de Maradona: “Su muerte me pegó hasta los huesos y me llegó hasta el corazón”

Schuster y la relación con Maradona en el Barcelona

Bernd Schuster es un ícono del fútbol alemán, campeón de la Eurocopa en 1980 y quien se consagró con el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético Madrid, entre otros clubes que integró. El ex centrocampista también formó una dupla de lujo con Diego Armando Maradona en el elenco culé.

La muerte del astro le pegó de tal modo que lo reflejó con una frase desgarradora. “Fue un día durísimo. Yo le preguntaba a mi mujer continuamente Qué estaba pasando porque me pegó hasta los huesos y me llegó hasta el corazón”.

Y agregó: “Con Diego me pasaba algo increíble. Como ustedes sabrán era muy difícil poder estar en contacto con él, pero siempre cuando nos veíamos estábamos encantados. Diego era el típico amigo que no lo ves todos los días, pero cuando lo ves parece que lo ves todos los días. Así era mi relación con Diego. Me duele haberlo perdido tan pronto. Tenía una forma de contar las cosas diferente al resto. Fue feo... feo... feo...”.

Schuster contó cómo fueron aquellos años en los que compartió vestuario con Maradona en el Barcelona. “Diego era muy para el compañero, no era solamente un jugador que quería triunfar él. Nos juntamos perfectamente y tuvimos mala suerte por su lesión. No pudimos marcar esa época que tanto se hablaba en Europa, que el Barcelona tenía la mejor pareja del fútbol europeo. No nos acompañó la suerte”.

En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, Bernd confesó que, pese a que ganó todo en el fútbol, aún tiene una espina clavada y es no haber podido enfrentarlo a Diego Maradona en los mundiales.

“Era nuestro referente en los años 80. Me hubiera gustado enfrentarlo, dos mundiales seguidos, dos finales uno para cada uno. Haber estado en mi casa me ha dolido muchísimo. De igual manera te digo una cosa: yo preferí jugar con él, como lo hicimos en el Barcelona y no enfrentarme jeje. Hubiera sido fantástico para la carrera de un futbolista haberse medido con Diego por nuestra amistad y pelear por un título del mundo, pero a esa me la he perdido. Lo que más me duele que eso fue absolutamente culpa mía. Los motivos fueron varios. Yo estaba jugando en España y no tenía la libertad de moverme con facilidad, los clubes tenían más decisión sobre nosotros. Quizás por falta de experiencia o alguien que me guíe con sus opiniones me he perdido experiencias fantásticas”, concluyó.

Maradona con Schuster en el Bacerlona durante la década del 80 (Getty Images)

Otras frases destacadas:

¿Gallardo podría dirigir al Barcelona?

- No sé, eso siempre es difícil. El problema del Barcelona ahora mismo es que con la vuelta en su momento de Cruyff volvió a marcar una filosofía, que no existía antes. Entonces como esto dio muchos éxitos también con Guardiola, Luis Enrique, entre otros, que siguieron esa filosofía. El entrenador que deba dirigir al Barcelona tiene que tener un poco de eso, porque sería muy difícil, porque habría un choque de filosofía ahora mismo. No cualquier entrenador puede ir a Barcelona, porque ellos se han dado cuenta que tienen que respetar esa filosofía.

¿Qué imagina de una posible dupla Agüero - Messi (si se queda)?

- La llegada de Agüero al Barcelona es un acierto tremendo. Es la característica que necesita el Barcelona y segundo encaja perfectamente en el juego de Messi. “Lio” siempre necesita una referencia y casualmente este último año no la tuvo y por eso con Luis Suárez, en su momento funcionó. Son muy parecidos: tienen gol, mueven las defensas y abren los huecos para Messi. El “Kun” siempre me gustó. En el Atlético fue un delantero perfecto y en el City marcó una época. Messi se va a quedar, porque es el mejor sitio que puede estar hasta que se retire. En el Barcelona el fútbol esta hecho para él. En otros equipos no va a encontrar esta facilidad. A Messi en Barcelona le deben tener un equipo competitivo. Esa debe ser la prioridad del Barcelona, porque hay un par de puestos que no pueden continuar así. La Champions desnudó todos sus puntos débiles.

Lo que hizo Guardiola en el Barcelona de ganar 5 títulos, eso pasa muy pocas veces en tu carrera y no lo va a repetir muchas veces más. Pienso que con el tiempo siempre Guardiola pensará en volver a tu sitio. Le pasa a todo el mundo. A Guardiola le va a pasar y antes que se retire, todavía le falta mucho tiempo, creo todavía lo veremos otra vez en el Barcelona.

(Getty Images)

¿Es recomendable que Messi se retire en Argentina: Se lo aconsejaría?

- A mi siempre me gustó verlo con la camiseta de la selección argentina, el tiene que jugar ahí. Yo sé también que ustedes también le ponen mucha presión y es normal porque es el mejor de todos desde hace muchos años. También lo comparan con Diego y es lógico, pero es otra persona. Diego se agarraba une equipo atrás suyo y todos estaban a muerte con él. Nadie podía tocar a Diego en un campo y cuando lo tocaban tenía a 4 o 5 tíos que lo estaban defendiendo y cubriendo. Y es eso, lo que Messi no pudo conseguir: ponerse un equipo atrás suyo que van a muerte con él. Eso se nota en los partidos. Yo a Messi lo veo y no se encuentra, no ve los chicos alrededor suyo. En el último torneo se ha visto clarísimo: se ha visto a un grupo de jugadores alrededor suyo que no sabían que hacer y como él tampoco da esa señal, como Diego que levantó el puño y lo levantó. Eso es muy importante para una estrella. Messi no tiene esa característica, sigue siendo grande y te gusta verlo las 24 horas del día. El momento de Messi fue el mundial de Brasil. Ese era el mundial de Messi. Ahora es difícil volver a vivir esa situación. No es fácil montar otro equipo ganador.

En Argentina ¿Dónde le hubiera gustado jugar: Boca o River?

- No le he vivido. No haber llegado a Buenos Aires a ver fútbol lo considero un delito. Es algo que no puede ser. Unos años atrás, yo siempre le decía, pero ¡Diego me tienes que llevar a ver fútbol argentino! a un clásico, lo tengo que ver, todo el mundo me está hablando. Todavía no ha pasado, pero tengo tiempo todavía de poder hacerlo cuando se normalice todo esto. Es algo pendiente que me quedó: vivirlo y sentirlo. Debe ser algo muy especial como entrenador y jugador. Yo a partir de Diego le tomé mucho cariño a los argentinos. Con Ruggeri me pasó lo mismo. Siempre me llevó bien con los argentinos.

Yo siempre he sido más de Boca que de River, porque conocí en el mundial de Alemania (2006) a Carlos Bianchi. Trabajamos juntos para la TV de México. Compartí esas cuatro semanas con él, viviendo juntos, hablando de fútbol y haciendo programas en Münich. Me influyó muchísimo para que eligiera a Boca. Además, me pareció una persona fantástica. Yo tenía pensado que era muy cerrado y fue todo lo contrario. Una persona muy abierta, cuando hablábamos, fue muy sorprenderte para mí. Lo sabía todo”.

¿Por qué Riquelme no triunfó en el Barcelona?

- A Riquelme le tocó la época anterior, como me pasó a mí. Donde el Barcelona no tenía filosofía de juego. El Barcelona jugaba de acuerdo al entrenador que llegaba, con los jugadores que había. No se cuidaba ese tema de hacer una filosofía de juego. El Barcelona no tenía una forma de jugar para que triunfe de verdad. Eso lo perjudicó. Estoy seguro que Riquelme hubiera triunfado viniendo más tarde al Barcelona y entrar en esa dinámica y en ese tipo de fútbol que le favorecía mucho más. Riquelme hubiera triunfado perfectamente con los jugadores a su lado. Yo lo comparó a lo que sucedió con Michael Laudrap con Cruyff.

El “Cholo” Simeone ¿Qué es para el fútbol del mundo?

- Primero hay que sacarse el sombrero con lo que está haciendo en el Atlético Madrid. La verdad yo nunca esperé que haga lo que está haciendo. Hoy en Europa no sucede que haya un entrenador que entrene tanto tiempo a un equipo y tenga éxito. Eso acá no sucede y se perdió totalmente. Simeone - Atlético Madrid es una pareja perfecta. Ahí se han casado, y van a durar lo que quieran. Lo segundo es que la filosofía de Simeone es perfecta para el Atlético Madrid. Sus hinchas no son tan exigentes en su paladar como en el Barcelona y Real Madrid y están mucho mas agradecidos cuando ven a su equipo sudar, traspirar, correr, etc. A ellos no les molesta la manera en la que están jugando. Quizás para mí, para vos o para muchos no es el fútbol que mas nos guste, pero hay que respetarlo, porque en el fútbol de todas formas se puede ganar y tener éxito. No podemos decir: el “Cholo” no me gusta, que importa, el fue campeón de Liga y muchos logros durante muchos tiempos. Yo conozco mucho a los dueños del Atlético y cuando hablamos de Simeone, me dicen: “Esto somos nosotros, lo que da Simeone es lo que es el Atlético”.

