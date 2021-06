El día que Maradona entró a los gritos al Vaticano enojado por la presencia de Mauro Icardi

El día que Maradona se enojó en el Vaticano por la presencia de Mauro Icardi

Ya pasaron más de seis meses de la muerte de Diego Maradona. Aquel 25 de noviembre del año pasado, el mundo quedó paralizado con la repentina desaparición del astro del fútbol mundial a sus 60 años. Con el paso del tiempo, se conocieron decenas de anécdotas de personas que compartieron un momento inolvidable con Pelusa a lo largo de su extensa trayectoria como jugador, entrenador o como personalidad destacada del deporte.

En las últimas horas, el que recordó un momento especial junto a Maradona fue Antonio Mohamed. El Turco revivió lo que sucedió con una visita de Pelusa y de varios actores reconocidos del fútbol mundial al Vaticano para ver al papa Francisco en ocasión de la celebración del primer partido por la Paz que se disputó en el estadio Olímpico de Roma en septiembre de 2014.

“Fue en el partido de la Paz en Roma. Ese día hubo muchas anécdotas… Fueron muy graciosas. Estaba loco porque cuando fuimos a ver al papa, estaba enojado con algunos personajes que estaban ahí y entró al Vaticano gritando. Estaba enojado por alguien que estaba ahí y que no quería que esté”, recordó el entrenador en el programa ESPN FC Show.

“¿Entró puteando?”, le preguntó Alejandro Fantino. “Estaba alguna de AFA, de FIFA?, sumó el conductor del segmento que se emite por la señal deportiva, a lo que Mohamed le respondió. “Quien no estaba de fútbol, sentados todos en el Vaticano esperando que el papa aparezca”.

Maradona en su última visita al papa Francisco en el Vaticano (AFP)

“Él estaba atrás. Ubicate: una iglesia, todos los bancos… Todas las familias sentadas. Yo estaba sentado en familia, estaba el Tata Martino con su mujer, mi ex mujer al lado… Y yo estaba en el banco y el pasillo acá, y se empieza a sentir algo de gritos, viste. Y se dan vuelta al lado mío y me dicen ‘Ahí está tu amiguito’, entonces me asomo así y Alejo (Clerici) me hace una mirada cómplice, de amigo, y me dice vení a ayudarme. Me levanto y voy y estaba enfadado, estaba enfadado, y en ese momento me dice ‘Sos un botón, vos también sos un botón’”, dijo entre risas el ex DT de Huracán y que tuvo su último paso en el banco del Monterrey, uno de los equipos más importante del fútbol de México.

Acto seguido, Mohamed siguió contando la historia, pero sin mencionar al protagonista que Maradona no quería ver en el Vaticano. “Es que había una persona que estaba allá sentada que no quería que esté”. Y cuando parecía que el Turco no iba a dar el nombre que provocó la ira del Diez, Fantino arremetió por última vez y logró su cometido. “¿Quién era boludo, dale, decimelo”, volvió a indagar el conductor, a lo que el ex futbolista contestó: “Era Icardi, sí. Estaba enojado. Él estaba con toda la familia”.

Es importante recordar que la relación entre el actual delantero del París Saint Germain y Maradona nunca fue buena. El histórico número 10 de la selección argentina siempre apuntó contra el atacante luego de que se unió en pareja con Wanda Nara. Es más, el día después de la muerte del Diez, Icardi fue criticado en las redes sociales porque sonrió en la foto tributo que publicó el PSG en sus redes sociales.

El partido por la Paz en el Olímpico de Roma se jugó en septiembre de 2014 (AFP)

“Bueno estaba enojado por eso. Entonces fuimos, lo calmamos y de repente, cuando lo calmamos, que no lo calmamos, pero de repente se escucha ‘Espíritu Santo…’ y aparece el papa. Nos tuvimos que sentar todos porque apareció el papa y seguí enfadado. No quería ir al partido… Y después fue al partido”, concluyó Mohamed sobre la anécdota de Maradona y su enojo al ver a Icardi sentado en el Vaticano.

