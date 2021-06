“Amamos a Diego porque mostró su vulnerabilidad pero pagó un alto precio”: la profunda reflexión de Santiago Solari sobre Maradona y Messi

Messi y Maradona, la comparación eterna

¿Maradona o Messi? ¿Messi o Maradona? La estúpida comparación se hizo desde que Lionel demostró que estaba apto para sentarse en la mesa de las grandes glorias que aportó el fútbol argentino y mundial. Y, probablemente, la dicotomía se extienda durante toda la eternidad. En una entrevista brindada a La Gazzetta dello Sport, Santiago Solari realizó una profunda reflexión para referirse a los astros albicelestes.

“A nivel futbolístico, desde hace mucho tiempo no hay nada más que decir de Messi: es un genio, probablemente el mejor futbolista de todos los tiempos, aunque aquí entramos en la esfera del gusto personal y nos enfrentamos a un tal Diego Maradona”, mencionó el Indiecito, quien se despegó al mismo tiempo del paralelismo inútil al que muchos se aferran.

Y argumentó: “Pensamientos, pasiones, todo. (Maradona) Nos hizo llorar, reír, emocionarnos, enojarnos. Amamos a Diego porque mostró su vulnerabilidad y su humanidad, pero para hacerlo pagó un precio demasiado alto con su vida. No se puede culpar a Messi por tomar otro camino ”. Al parecer Solari les abre los brazos a ambos como argentino y amante del fútbol.

Maradona DT y Messi en la Selección Argentina durante el Mundial 2010 (AFP PHOTO / JAVIER SORIANO)

Por otra parte, el entrenador del América de México se animó a dar un vaticinio sobre la Copa América que comenzará en breve: “Brasil siempre es la favorita. Están en muy buena forma, han ganado los 6 partidos que disputaron en las eliminatorias mundialistas igualando el récord de Brasil de 1970, y ahora también tienen el factor casa. Argentina debe intentar aprovechar la presencia de Messi, siempre y cuando están ahí. es, para intentar ganar un título que se nos escapa de los 90. No hemos ganado mucho: Argentina lo necesita y Messi se lo merece”.

No dejó escapar la oportunidad de expresarse sobre el cambio de sede y las complicaciones que reinan en Sudamérica por la pandemia del coronavirus hasta hoy: “Todo me pareció extraño desde el principio: la elección de dos países tan lejanos, para empezar, y estos días. La noticia ha hecho el resto: los problemas políticos en Colombia y el hecho de que Argentina esté en el fondo del el proceso de vacunación llevó a la renuncia”. Y añadió: “Brasil se ha adelantado y jugamos. No entro en los méritos del bien o del mal ni en las protestas de los jugadores: vivimos tiempos muy difíciles, hay contratos y solo el gobierno de un país puede decidir renunciar u organizar un concurso”.

Santiago Solari habló de Maradona, Messi y más (EFE/Francisco Guasco)

Finalmente abordó su carrera personal y admitió que le gustaría regresar a Europa en algún momento aunque remarcó que le restan dos años de contrato en México: “El Madrid es mi casa y pasé 3 años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. Personalmente sueño con Italia: un país único por la cultura, el entrenamiento y el fútbol. Aprendí a apreciar la peculiaridad del fútbol italiano y me gustaría vivirlo en el banquillo. Es un proceso de crecimiento que considero fundamental”.

