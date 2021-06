Las 15 figuras que estarán ausentes en la Copa América de Brasil

El domingo comenzará la Copa América que inicialmente se iba a desarrollar en 2020, pero fue postergada por la pandemia. El cambio de sede fue otro de los motivos que mantuvo en suspenso la realización del torneo, dado que Argentina y Colombia iban a organizar el certamen que finalmente se disputará en Brasil.

Luego de tantos contratiempos, las 10 selecciones confirmaron los planteles que irán por la gloria continental. Y en muchos casos se notó la ausencia de figuras históricas y del presente que brillan en el fútbol internacional. Los protagonistas más destacados que seguirán las acciones a la distancia.

Paulo Dybala

El atacante de la Juventus no estará en el plantel argentino. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

El cordobés podría renovar su contrato con la Juventus a partir del pedido del nuevo entrenador del equipo, Massimiliano Allegri, para que la dirigencia retenga al futbolista, que a la vez figura en el radar del Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Con la llegada del reemplazante de Andrea Pirlo en el elenco de Turín, el futuro de Dybala podría ser distinto. En Italia aseguran que una de las “primeras peticiones” del estratega fue la de pedir a la dirección que “evite la salida del argentino”, señala. Lo único cierto es que Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta para la Albiceleste.

Paolo Guerrero

La de Brasil pudo haber sido la última Copa América del histórico goleador. Foto: EFE/Fernando Bizerra/

El goleador histórico de Perú quedó afuera de la nómina de 28 futbolistas que anunció el Tigre Gareca para el torneo que comenzará el domingo en Brasil. Guerrero, de 37 años, había reaparecido en el seleccionado peruano después de un año y medio ausente por una grave lesión en la rodilla en el partido del pasado jueves ante Colombia (0-3) en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Juan Fernando Quintero

Su presencia en el Shenzhen FC lo alejó del combinado cafetero. Foto: @HartungLeo

El crack con pasado en River entró en los planes de Reinaldo Rueda para los partidos ante Perú y Argentina, por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, pero circunstancias externas al fútbol impideron el regreso del volante al elenco cafetero. Los protocolos del país asiático privaron a Juanfer de jugar para su selección.

Philippe Coutinho

El centrocampista brasileño del FC Barcelona no estuvo en consideración de Tite. Foto: EFE/Alberto Estévez

Desde que el futbolista del Barcelona fue operado del menisco externo de la rodilla izquierda nunca pudo volver a tener el rendimiento que demostraba en Europa. El ex Vasco da Gama de Brasil, Inter de Italia, Espanyol de Cataluña, Liverpool de Inglaterra y Bayern Múnich alemán será otro de los ausentes.

Erik Lamela

La ausencia del ex River en Argentina llamó la atención, porque en el pasado fue convocado por Scaloni. Foto:REUTERS/Nick Potts

La Copa América no tendrá el talento del jugador del Tottenham. El ex River, que fue premiado por convertir el mejor gol de la Premier League en la temporada 2020/21, fue uno de los marginados de Scaloni para viajar a Brasil. El torneo no tendrá las habituales rabonas que suele improvisar la figura de los Spurs.

Felipe Caicedo

El ecuatoriano se destaca en el Viejo Continente, pero no podrá ser una carta ofensiva para Gustavo Alfaro en Ecuador. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

El delantero de la Lazio tuvo una buena temporada en Italia y en las últimas horas el Inter de Milán presentó una oferta oficial para incorporarlo. Sin embargo, desde el ciclo anterior se encuentra indisponible para ser convocado a la Tri por cuestiones personales. Gustavo Alfaro, de esta manera, se vio obligado a prescindir de él. Autor de 8 goles en 25 encuentros en esta temporada, el Nerazzurro no es el único equipo interesado en Felipao, con el AC Milan detrás de sus goles, al igual que equipos de Medio Oriente, su destino todavía es incierto.

Arthur Melo

El brasileño de la Juventus no tuvo una buena temporada en Italia y su futuro podría estar en Francia (Foto: EFE)

Después de una temporada agridulce en la Juventus, el club de Turín busca renovar el plantel. Entre las posibles salidas de la Vecchia Signora estaría la del brasileño. Arthur no ha tenido buenas actuaciones en la Serie A. Y su próximo destino podría ser el Paris Saint Germain. Su irregularidad lo alejó de la nómina de Brasil y el ex jugador del Barcelona seguirá las acciones a la distancia.

James Rodríguez

James Rodríguez será otra de las figuras que se perderá el torneo continental Foto: Colprensa.

En la lista de 28 jugadores Rueda no tuvo en cuenta a James Rodríguez, del Everton inglés, quien tampoco estuvo en la doble jornada en la eliminatoria suramericana al Mundial de Qatar, por no encontrarse en óptimas condiciones para competir. El entrenador tampoco llamó para la Copa América a Jefferson Lerma, quien jugó 30 minutos contra Argentina, en el empate 2-2 del pasado martes.

Luis Advíncula

El lateral tendrá tiempo para negociar con Boca. Foto: EFE

La incertidumbre que rodea a la Copa América y la posibilidad de ascenso a Primera ha provocado que el Rayo Vallecano haya solicitado a la federación peruana que Luis Advíncula regrese a España para disputar la Promoción que entrega un boleto a La Liga frente al Girona. Mientras tanto, el jugador está en la carpeta de Boca como posible refuerzo. Carlos Zambrano, defensor del Xeneize, también quedó al margen junto a Pedro Aquino, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

Manuel Lanzini

El jugador del West Ham United sueña con volver a River. Foto: REUTERS/Alex Pantling

El jugador del West Ham no tiene suerte con la selección argentina. Cuando estaba en los planes de Jorge Sampaoli para ir al Mundial de Rusia sufrió una dura lesión que lo dejó afuera de la cita internacional. Si bien logró recuperarse y se consolidó en el equipo británico, el ex River no formó parte del proyecto de Scaloni. En el último tiempo analizó la posibilidad de volver al Millonario para tener mayor visibilidad.

Dani Alves

El histórico jugador con pasado en el Barcelona no podrá estar presente en lo que hubiera significado su última Copa América. Foto: REUTERS/Gettylatpool1

En la última Copa América, que también se jugó en Brasil y el pentacampeón del mundo se quedó con el título tras vencer a Perú en la final, Dani Alves había sido elegido el mejor jugador del torneo. La experimentada figura con pasado en el Barcelona y que actualmente se desempeña en el San Pablo no fue convocado y su presencia se extrañará notablemente.

Salomón Rondón

El venezolano participó de la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2022 contra Brasil en el estadio Morumbí de San Pablo. Foto: Fernando Bizerra/ REUTERS

El delantero, que no está en su mejor forma física, será la gran ausencia del seleccionado de Venezuela para la Copa América, según la lista de convocados entregada a última hora por el entrenador José Peseiro.

Sebastián Villa

Sus problemas personales con la Justicia de Argentina lo alejaron de la convocatoria de Rueda. Foto: REUTERS/Juan Mabromata

Reinaldo Rueda dejó en claro que el delantero de Boca no ha sido convocado debido al proceso judicial que se ha seguido en su contra luego de que en abril de 2020 fuera denunciado por su pareja de aquel entonces, Daniela Cortés, por violencia de género. En marzo de 2021, luego de casi un año de proceso, la fiscal Verónica Pérez cerró formalmente la etapa de instrucción y pidió la elevación de la causa a juicio oral bajo la razón de “lesiones leves y amenazas en el contexto de violencia de género”.

Juan Foyth

Campeón de la Europa League con el Villarreal, su última actuación con la selección ante Colombia lo alejó de la Copa América. Foto: REUTERS/Maja Hitij

El defensor que puede jugar por el centro o la banda no rindió ante Chile y su ingreso ante Colombia resultó determinante para el empate 2-2: perdió un balón en la salida y fue superado por Borja en el cabezazo goleador. Campeón de la Europa League con el Villarreal y siempre elogiado por Scaloni, el presente lo habría condenado.

Radamel Falcao

El Tigre será otro de los históricos que se perderá la cita continental (Foto: Colprensa - Diego Pineda)

La últimas vez que Falcao y James Rodríguez, dos de los referentes de la selección colombiana, no pudieron compartir la cancha fue por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. En ese entonces, el combinado tricolor le ganó a Paraguay por la mínima diferencia y empató con Uruguay 2-2. En la Copa América se volverán a repetir sus ausencias.

