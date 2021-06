Ruggeri celebró la aparición de Cuti Romero, dio un curso rápido de cabezazo ofensivo y pidió “tipos malos” para la Selección

Ruggeri habla de Cuti Romero y pide "tipos malos" para la Selección

A Argentina se le escapó el triunfo sobre la hora en Barranquilla y tuvo que conformarse con un empate ante Colombia en la que fue su última presentación por las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022. Algunos errores en la última línea facilitaron el camino de los colombianos, que se llevaron un punto de oro en su feudo antes de afrontar la Copa América en Brasil. Oscar Ruggeri, histórico defensor de la Albiceleste, analizó el trabajo de los centrales nacionales y celebró la aparición de Cristian Romero.

“¡Tremendo! ¿Vos viste dónde la metió y cómo fue la pelota?”, expresó el Cabezón sobre el tanto del Cuti, quien abrió el marcador en la visita de la Selección a suelo cafetero. Y prosiguió: “Este me gusta, eh. Pero me gusta de verdad. Me sorprendió. Es malo. Del medio para arriba estamos muy bien, nos falta ahí atrás un poco de tipos malos. Pero no que salgan a pegar piñas, malos para que los delanteros rivales digan ‘ojo que este no jode’. Que te tengan respeto”.

Su opinión coincidió con la del entrenador Lionel Scaloni, quien en conferencia de prensa admitió que su elenco sufrió por errores individuales puntuales. “Muchas veces hay jugadores que explotan en sus equipos pero después en la Selección... Me gustó éste (Romero). Estamos bien, eh. Se puede afianzar. Va a ser titular”, añadió antes de lamentar por el desgarro que le impidió terminar el partido y lo pone en duda para la Copa América.

Sebastián Domínguez, otro ex zaguero que pasó por la Selección, también habló de la aparición del defensor cordobés: “Con Chile tuvo dos en las que su movimiento y timing fueron muy buenos. No es un jugador que se descubre, viene de ser el mejor defensor de la liga de Italia durante toda la temporada. No es un pibe que jugó tres partidos bien y tiene una chance en la Selección. Viene haciendo las cosas muy bien y de hecho parece que el Manchester United va a pagar 45 palos por él. Y no por estos dos partidos en la Selección”.

Con el gol de cabeza de Cuti como punto de partida, Ruggeri dio un curso acelerado de cabezazo ofensivo en el programa F90 de ESPN: “Primero de todo, son claves los que patean, los que tiran el centro. Porque Messi, de esa posición te hubiera tirado el centro hacia adentro del arco y es más difícil ir porque vos la peinás y así no tenés fuerza. A mí Diego (Maradona) me tiraba los centros desde la izquierda y Burruchaga de la derecha. Burru tiró el centro del gol del Tata (Brown) en la final contra Alemania en el 86. A mí me gustaba que viniera para afuera así yo entraba y le daba fuerza a la pelota. Lo único que podés hacer de la otra forma es anticipar, pero no le das fuerza”.

SEGUIR LEYENDO: