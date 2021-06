El dueño de un equipo de la MLS confirmó que negocian con Lionel Messi: el exorbitante salario que preparan para seducirlo

Messi sigue enfocado en completar sus objetivos con la selección argentina (Reuters)

El futuro de Lionel Messi tiene en vilo al fútbol europeo. El delantero del Barcelona tiene contrato hasta el 30 de junio y en caso de que decida no extenderlo podrá marcharse libre a cualquier otro equipo y es aquí en donde aparecen el Manchester City y el París Saint-Germain (PSG) como dos de los más interesados, pero a su vez hay un equipo de la MLS que sueña con contratarlo.

El Inter de Miami quiere fichar al argentino y aunque sabe que es complejo que La Pulga se mude a Estados Unidos ahora, los propietarios ya avanzan con negociaciones para que l fichaje pueda realizarse, si no se puede en julio, más adelante. Esto fue confirmado por Jorge Más, dueño del equipo norteamericano.

Según explicó en diálogo con el Miami Herald, es su socio David Beckham, ex estrella del Real Madrid, quien está al frente de las tratativas: “David y yo hemos estado trabajando muy duro, tenemos aspiraciones de traer a los mejores jugadores aquí y Leo Messi es un jugador generacional, posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos”.

Sobre la posibilidad de que el delantero de 33 años sea refuerzo de su club, contestó: “Soy optimista de que Messi jugará con la camiseta del Inter Miami porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y cumplirá con las ambiciones de los dueños del Inter Miami de construir un equipo de clase mundial”.

Messi está transitando su último mes de contrato con el Barcelona (EFE)

El artículo incluye detalles del sueldo que el cuadro estadounidense prepara para convencer a La Pulga: “El salario total de Messi para sus cuatro temporadas restantes como jugador sería de USD 293 millones (USD 73 millones por temporada) y aún se están trabajando los detalles para su compensación después de que terminen sus días de juego”. Para esto abría dinero aportado por empresas privadas, tal como hizo Los Ángeles Galaxy cuando fichó a Beckham, proveniente del PSG.

De concretarse esta negociación, Messi sería el jugador con mayores ingresos de la MLS, teniendo en cuenta que en la actualidad el mejor pagado es el mexicano Carlos Vela con USD 6,3 millones y su colega Chicharito Hernández con USD 6 millones.

En diciembre del año pasado, el futbolista argentino le había obsequiado un guiño a la MLS cuando fue entrevistado por La Sexta: “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”. Incluso, hace pocos días Luis Suárez confesó que su objetivo es compartir equipo con Leo allí antes de retirarse.

Mientras tanto, Messi sigue enfocado en su objetivo de ganar la Copa América con la selección argentina que comienza la próxima semana. El conjunto de Lionel Scaloni, que ayer empató ante Colombia 2 a 2, debe medirse ante Chile el lunes en su debut en el certamen que se celebrará en Brasil.

